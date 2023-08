Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Innenministerium will Angehörige von Clans kollektiv abschieben. Der Entwurf sieht eine Möglichkeit zur Rückführung auch dann vor, wenn die Clan-Mitglieder keine Straftaten begangen haben. Bisher existiert eine ähnliche Regelung nur für den Bereich der Terrorismusbekämpfung. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Der Druck auf Lindner und die Schuldenbremse wächst. SPD-Politiker, Berlins Regierungschef und bekannte Ökonomen fordern, befristet mehr Schulden aufzunehmen - wegen der wirtschaftlichen Lage und der Wohnungsnot. Zum Artikel (SZ Plus)

Friedensgipfel sucht Lösung für die Ukraine. In der saudischen Hafenstadt Dschidda sind 42 Staaten zusammengekommen, um über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Vor allem die Teilnahme Chinas - einem der wichtigsten Partner Russlands - werteten Diplomaten nach dem Treffen in Dschidda als Erfolg. Die Ukraine spricht von einem "sehr ehrlichen und offenen Austausch". Zum Artikel (SZ Plus)

Ihr Land führt Krieg - und viele Russen machen Urlaub. Viele Russen wollen mit dem Krieg nichts zu tun haben. Deswegen geht's nach Thailand, Bali und Goa. Und nicht nur das: Sie sind gekommen, um zu bleiben. Zum Ärger vieler Einheimischer. Zum Artikel (SZ Plus)

Hochwasser, Bergrutsche, Dammbrüche in Slowenien und Österreich. Nach schweren Regenfällen in Slowenien und Österreich werden die Bewohner mehrerer Ortschaften in Sicherheit gebracht, zahlreiche Grenzübergänge sind unpassierbar. Für die kommenden Tage sind weitere Stürme vorhergesagt. Zum Artikel

USA scheitern dramatisch im Achtelfinale der Frauenfußball-WM. Spannung bis zum letzten Schuss: Bei Schwedens Viertelfinal-Einzug gegen die USA entscheidet die Torlinientechnik im Elfmeterschießen über den Sieger - Megan Rapinoe tritt als Geschlagene ab. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war