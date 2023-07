Von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Bundesregierung verabschiedet lang diskutierte China-Strategie. Das beschlossene Papier, das federführend von Baerbocks Außenministerium ausgearbeitet wurde, skizziert ein vorsichtiges Abrücken von dem großen Handelspartner. Die Risiken einer einseitigen Abhängigkeit sollen minimiert werden. Beim Klima- und Umweltschutz hingegen will die Bundesregierung eng mit China kooperieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Siemens investiert eine Milliarde Euro in Deutschland. Der Münchner Konzern will viel Geld in heimische Standorte stecken, allein 500 Millionen Euro gehen in einen neuen Campus für Entwicklung und High-Tech in Erlangen. Die groß angekündigte Investition soll ein Zeichen sein gegen deutsche Unternehmen, die ihr Geld hauptsächlich im Ausland einsetzen. Zum Artikel

Zahl der Insolvenzen stark gestiegen. Im Juni mussten besonders viele Unternehmen Insolvenz beantragen, gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 14 Prozent. Namhafte Einzelhändler wie Galeria Karstadt Kaufhof, Peek & Cloppenburg und Reno mussten Konkurs anmelden. Das größte Risiko, zahlungsunfähig zu werden, besteht allerdings bei Dienstleistungsunternehmen, Bauunternehmen und der Gastronomie. Zum Artikel (SZ Plus)

Thailand: Pro-demokratischer Wahlsieger wird nicht Premierminister. Mehr als 66 Prozent der Thailänder haben für demokratische Reformen gestimmt. Doch das mächtige Militär verhindert, dass Pita Limjaroenrat von der progressiven Move Forward Party bei der Wahl zum Premier genügend Stimmen bekommt. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Besatzer unter Druck. Ukrainische Vorstöße bei Bachmut und ein entlassener General: Gleich mehrere Meldungen zeigen, dass es für die russische Armee derzeit nicht gut läuft. Zum Artikel

US-Präsident Biden macht in Helsinki Wahlkampf. Nach dem Nato-Gipfel in Vilnius ist Biden nach Helsinki weitergereist, um dort die Ministerpräsidenten von Schweden, Dänemark, Norwegen und Island zu treffen. Sein Besuch dort soll die heimischen Wähler an die letzte Finnland-Reise eines US-Präsidenten vor fünf Jahren erinnern: Damals hatte Trump gedroht, die Nato zu verlassen und sich öffentlich mit Putin verbündet. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war