König Charles an Krebs erkrankt. Der britische Monarch hat sich laut Buckingham Palace in Behandlung begeben. Öffentliche Termine wird er vorerst nicht wahrnehmen, diese übernehmen Frau Camilla, Prinz William und andere Mitglieder der Familie. Die Diagnose wurde gestellt, als der 75-Jährige wegen einer Prostata-Vergrößerung im Krankenhaus untersucht wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

Erderwärmung könnte deutlich früher angefangen haben als gedacht. Wissenschaftler von der University of Western Australia kommen zu dem Schluss, dass die Erderwärmung möglicherweise bereits Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat - mehrere Jahrzehnte eher als vom Weltklimarat IPCC angenommen. Nach dieser Deutung sind die globalen Temperaturen seither um 1,7 Grad angestiegen. Die im Pariser Klimavertrag angestrebte Grenze von 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit wäre somit bereits überschritten. Zum Artikel (SZ Plus)

Frankreich fordert Beweise, dass Hamas-Geiseln Medikamente erhalten haben. Berichten zufolge droht der französische Außenminister Séjourné, der gerade durch den Nahen Osten reist, bei seinem Besuch in Israel mit "ernsthaften Konsequenzen", sollte die Hamas die Medikamente zurückgehalten haben. Gleichzeitig appelliert er an die israelische Regierung, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Gaza wartet weiter auf Hilfe. Die humanitäre Situation in dem umkämpften Gebiet bleibt dramatisch. Hunderttausende Menschen haben ihr Obdach verloren, ihnen fehlen Lebensmittel, Zelte und Medikamente. Israel will seine Offensive fortsetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU will Nachhaltigkeitsbewertungen von Firmen transparenter machen. Viele Menschen legen bei ihren Geldanlagen Wert auf Nachhaltigkeit. Doch wie umweltfreundlich oder sozial Firmen tatsächlich handeln, ist oft schwer zu durchschauen. Die EU hat sich auf neue Vorhaben für die sogenannten ESG-Ratings geeinigt. Zum Artikel

Buhrufe gegen türkische Regierung am Jahrestag der Erdbeben. Vor einem Jahr erschütterten schwere Erdbeben die Türkei und das Nachbarland Syrien, Zehntausende Menschen starben. Mehr als eine halbe Million Überlebende leben bis heute in Notunterkünften. Bei den Gedenkfeiern müssen sich Politiker deshalb Kritik anhören. Zum Artikel

