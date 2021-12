Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

CDU-Mitglieder wollen Merz als Vorsitzenden. Der 66-Jährige setzt sich mit 62,1 Prozent der Stimmen deutlich gegen seine Mitbewerber durch. Röttgen bekommt 25,8 und Braun 12,1 Prozent der Stimmen. Im Januar muss der Parteitag das Votum noch formal bestätigen. Der künftige CDU-Chef verspricht "eine gute Zusammenarbeit mit wirklich allen". Die Frage, ob er auch den Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag übernehmen wolle, stehe "zurzeit nicht auf der Tagesordnung". Seine Wahl sei auch keine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl. Zum Artikel

Britische Konservative verlieren Hochburg. Im Wahlbezirk North Shropshire haben seit 1832 immer die Tories gewonnen, oft mit deutlichem Vorsprung. Nun verlieren sie bei einer Nachwahl für das Unterhaus 31 Prozentpunkte und kommen nur noch auf 32 Prozent der Stimmen. Eine Abgeordnete der Liberalen gewinnt mit 47 Prozent. Das Ergebnis ist eine weitere Schlappe für den schwer in der Kritik stehenden Premierminister Johnson. Zum Artikel

Karlspreis geht an belarussische Oppositionelle. Swetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo bekommen die Auszeichnung für ihren Einsatz für Freiheit und Demokratie. Tichanowskaja trat bei der gefälschten Präsidentenwahl im vergangenen Jahr gegen Machthaber Lukaschenko an und ist inzwischen ins Ausland geflohen. Zum Artikel

"Unregelmäßigkeiten" in Österreichs Finanzministerium entlarvt. Eine interne Untersuchung bestätigt Verdächtigungen gegen mehrere Vertraute von Ex-Kanzler Kurz: Sie sollen mit Steuergeldern in Millionenhöhe Umfragen manipuliert und positive Medienberichte erschlichen haben. Zum Artikel

Verdächtiger nach Säure-Anschlag auf Innogy-Manager festgenommen. Eines der schockierendsten Gewaltverbrechen der jüngeren Wirtschaftsgeschichte könnte doch noch aufgeklärt werden. Fast vier Jahre nach dem Attentat auf Bernhard Günther wird ein 41-Jähriger in Belgien festgenommen und soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Zum Artikel

Lauterbach rechnet mit "massiver fünfter Welle". Der Gesundheitsminister sagt, die "Omikron-Welle" sei aus seiner Sicht nicht mehr zu verhindern. Deutschland müsse sich auf eine Herausforderung für Krankenhäuser, Intensivstationen und die ganze Gesellschaft einstellen, "die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben". In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Omikron-Fälle innerhalb weniger Tage stark an. Zum Artikel

Die nächste Welle schaffen wir jetzt auch noch. Man könnte die derzeitige Situation als Attacke auf das persönliche Wohlbefinden betrachten - sollte man aber nicht. Ein Aufruf, realistisch zu bleiben und das Gute zu würdigen. Zum Essay (SZ Plus)

"Ich könnte den ganzen Tag nur heulen". In Freiberg in Sachsen verzweifeln viele an ihren Mitmenschen, die ja nicht nur spazieren gehen, sondern die Gesellschaft als Ganzes bedrohen. Von einer Radikalisierung, die auch die Geheimdienste beunruhigt. Zum Artikel (SZ Plus)

"Wir haben hier so viele Covid-Viren in der Luft wie sonst wohl nirgends". Seit in Pretoria die neue Mutante Omikron entdeckt wurde, schaut die ganze Welt nach Südafrika. Im Steve Biko Hospital kann man sehen, was da noch auf die Menschheit zurollen könnte. Ein Lagebericht. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Diktator, der das Einmaleins des Machthabens beherrscht. Als Kim Jong-uns Vater starb, sagten Beobachter das Ende des Regimes in Nordkorea vorher. Doch zehn Jahre später hat der heute 37-Jährige die Methoden der Unterdrückung noch verfeinert. Über die Herrschaft der Kim-Dynastie. Zum Artikel (SZ Plus)

Hamburgs höchster Park. Seit Jahren arbeiten Anwohner, Architekten und Denkmalinteressierte an der Verwandlung eines Bunkers auf St. Pauli - geplant ist auch ein Hotel. Über ein Projekt, das neue Maßstäbe setzen könnte. Zum Artikel