Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Nachrichten kompakt

20 Jahre am Hindukusch haben die Bundeswehr verwandelt. Sie ist professioneller geworden, anerkannt bei den Partnern. Doch der Preis war hoch. Es war eine lange, verlustreiche Mission, aus der niemand als Sieger hervorgeht. Etwa 160 000 Soldaten lernten in Afghanistan, "was Krieg wirklich heißt", 59 ließen ihr Leben. Nun sind die letzten Bundeswehrsoldaten aus dem Land geflogen. Zum Artikel (SZ Plus)

Tödliche Hitze in Kanada und den USA. Die Temperaturen steigen auf fast 50 Grad Celsius, plötzliche Todesfälle häufen sich. Die Polizei ruft die Menschen auf: Kümmert euch umeinander! Zum Artikel

LKA prüft Video, das Täter aus Würzburg zeigen soll. In dem Clip aus dem Jahr 2018 berichtet der Messerangreifer von Würzburg angeblich von einem rassistischen Übergriff in Chemnitz. Ermittler prüfen nun die Aufnahme - und bezeichnen sie als "Spur". Zum Artikel

Preisanstieg in Europa setzt sich fort. Die Inflation in der Euro-Zone ist im Juni um 1,9 Prozent gestiegen. Vor allem die Energiepreise haben im Jahresvergleich zugelegt. Damit setzt sich der markante Preisschub der vergangenen Monate fort. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Es gibt wieder mehr Jobs in Deutschland. Die Öffnung von Restaurants und Geschäften hilft: Die Arbeitslosenzahl sinkt im Juni deutlich - um 70 000 auf 2,6 Millionen. "Die Unternehmen reduzieren weiter die Kurzarbeit und suchen wieder mehr nach neuem Personal", sagt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Zum Artikel

Reisewarnung für gut 80 Risikoländer aufgehoben. Vor mehr als einem Jahr hat die Bundesregierung eine weitreichende Reisewarnung ausgesprochen - sie wird nun aufgehoben. Darunter fallen die gesamte Türkei sowie Urlaubsgebiete in Spanien und Kroatien. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Einfach nur tieftraurig. Die deutsche Nationalelf muss sich den Vorwurf machen, dass sie den Engländern in Wembley die Initiative überlassen hat. Der Abschied vom Bundestrainer fällt einigen Spielern schwer. Zum Artikel

Radio Müller verliert die Frequenz. "Es tut mir verdammt weh": Allein vor dem englischen Tor wird Thomas Müller zur tragischen Figur - am Morgen danach meldet er sich emotional zu Wort. Zum Artikel

"Wembley beerdigt das deutsche Gespenst." Die englischen Medien reagieren ungläubig auf den Sieg gegen Deutschland - aus Spanien kommt Spott für Thomas Müller. Die Pressestimmen.

Zu guter Letzt

Sexualkunde ist nicht nur was für Jugendliche. Sexualkunde und sexuelle Aufklärung - das verbindet man mit Schulunterricht, Abbildungen im Bio-Buch und vor allem der Pubertät. Aber eigentlich ist das zu kurz gedacht. Sexuelle Bildung ist nicht nur nie abgeschlossen, sondern vor allem keine Peinlichkeit. Zum Artikel auf jetzt.de