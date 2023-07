Nachrichten am 18. Juli 2023

In Berlin konnten im September 2021 um 18 Uhr längst noch nicht alle Stimmen zur Bundestagswahl ausgezählt werden, viele Menschen standen noch an.

Karlsruhe verhandelt über Beschwerde zur Bundestagswahl in Berlin. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, wo in der Hauptstadt die chaotische Bundestagswahl 2021 wiederholt werden muss. Der heutige Wahlleiter erklärt, wie es zu den Pannen kommen konnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland verfehlt seine Windkraftziele. Mehr Windräder werden gebaut, mehr genehmigt - nur reicht all das nicht, zeigen neue Daten. Es hakt bei den Genehmigungen und bei der Ausweisung von Flächen. Zum Artikel

Wirecard-Skandal: Ein Lebenszeichen von Jan Marsalek. Nach der Insolvenz des Finanzdienstleisters vor drei Jahren tauchte der frühere Vorstand unter. Er ist der Hauptverdächtige im mutmaßlichen Milliardenbetrugsskandal. Jetzt hat er sich mithilfe eines Anwalts beim Landgericht München I gemeldet. Zum Artikel

Trump rechnet mit Anklage wegen des Sturms aufs Kapitol. Sonderermittler Smith habe ihn darüber informiert, dass er sich binnen vier Tagen bei einem Geschworenengremium melden solle, teilt der frühere Präsident mit. Das sei eine "schreckliche Nachricht" für die USA. Zum Artikel

Moskau: Luftangriffe waren Vergeltungsschlag. Russland greift den Süden der Ukraine massiv mit Raketen und Drohnen an, das Verteidigungsministerium bezeichnet das als Reaktion auf die Explosion auf der Krim-Brücke. Die genauen Schäden sind noch unklar. Zum Liveblog

Mitglieder des Bürgerrats werden ausgelost. Die Ziehung der Mitglieder des ersten Gremiums dieser Art wird live übertragen, die Ansichten über den Sinn des Verfahrens sind geteilt. Bundestagspräsidentin Bas verteidigt das Prozedere. Im Rat sollen Menschen mit verschiedenen Arbeits- und Lebenserfahrungen über politische Fragen diskutieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Georg-Büchner-Preis für Lutz Seiler. Der Schriftsteller Lutz Seiler erhält den Georg-Büchner-Preis. Der 1963 im thüringischen Gera geborene Autor habe "als Romancier und als Dichter zu seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme gefunden", erklärte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern holt Christoph Freund als Sportdirektor. Der 46-Jährige arbeitete seit acht Jahren in gleicher Funktion beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg, zuvor war er dort bereits einige Jahre lang Sportkoordinator beziehungsweise Teammanager. In München ersetzt er Hasan Salihamidzic. Zum Artikel (SZ Plus)

