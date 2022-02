Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Das Wochenende kompakt

Steinmeier als Bundespräsident wiedergewählt. Mit 1045 von 1437 abgegebenen Stimmen bestätigt die Bundesversammlung Steinmeier im ersten Wahlgang für weitere fünf Jahre als Staatsoberhaupt. In seiner Antrittsrede verspricht er, die Demokratie zu verteidigen - und wendet sich direkt an Russlands Präsident Putin. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine-Krise: Bundesregierung stellt Rüstungshilfe in Aussicht. Vor den Reisen von Bundeskanzler Scholz nach Kiew und Moskau am Montag und Dienstag hat die Bundesregierung die Lage in der Ukraine-Krise als "extrem gefährlich" eingeschätzt. Das "sehr besorgniserregende Gesamtbild" werde die Gespräche maßgeblich prägen, heißt es aus Regierungskreisen. Zudem stellt die Bundesregierung der Ukraine weitere Rüstungshilfe in Aussicht - unterhalb der Schwelle tödlicher Waffen. Deutschland, die USA und andere westliche Länder fordern ihre Staatsbürger dazu auf, die Ukraine unverzüglich zu verlassen. Zum Newsblog

Sachsen will rechtsextremen Richter Maier in Ruhestand schicken. Der als rechtsextrem eingestufte AfD-Politiker soll nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag im Herbst 2021 nicht wieder in Sachsen Recht sprechen dürfen. Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) schwenkt nach anfänglichem Zögern auf eine harte Linie um. Der Deutsche Richterbund und der Zentralrat der Juden hatten an die sächsische Landesregierung appelliert, einzuschreiten. Zum Artikel

Bundesliga: Bayern blamiert sich, Dortmund rückt näher. Der FC Bayern verliert 2:4 in Bochum. Das Spiel erinnert an das 0:5 in Mönchengladbach - und wirft die Frage auf, ob der Rekordmeister ein Einstellungs- oder vielleicht doch ein Defensivproblem hat. Der BVB hingegen zeigt beim 3:0 gegen Union Berlin wieder überzeugenden Fußball. Zum Artikel (SZ Plus)

Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals treffen beim Super Bowl aufeinander. Im 56. Super Bowl in Inglewood, Kalifornien, stehen die Quarterbacks Matthew Stafford und Joe Burrow im Mittelpunkt. Die Rams können sich als erst zweites Team nach den Tampa Bay Buccaneers 2021 den Titel in der US-Football-Profiliga NFL im eigenen Stadion holen. Für Cincinnati geht es in der Nacht auf Montag (von 0.30 Uhr deutscher Zeit an) um den ersten Triumph. Die Halbzeitshow ist mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige hochkarätig besetzt. Zum Vorbericht

Weitere wichtige Themen des Wochenendes:

Das Wichtigste zum Coronavirus

RKI rechnet fest mit neuer Infektionswelle im Herbst. Das geht aus einer internen Lageeinschätzung hervor, die der SZ vorliegt und die in der vergangenen Woche im Corona-Krisenstab der Bundesregierung unter Leitung von Generalmajor Carsten Breuer erörtert wurde. Die Endemie sei noch nicht erreicht, man befinde sich in einer Übergangsphase, heißt es in der Einschätzung der RKI-Experten. Zum Newsblog

Afrikas Aufholjagd. Ein Labor in Kapstadt hat erstmals einen mRNA-Impfstoff hergestellt. Die WHO will die Produktion von Vakzinen auf dem Kontinent drastisch steigern. Warum das Konflikte um den Patentschutz auslösen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat am Wochenende viele interessiert

Schrille Botschaften in Richtung Moskau. Die Alarmrufe der USA könnten sich vor allem an Putins Machtapparat richten. Dahinter steckt Kalkül, denn offenbar sitzt auch der russische Präsident in einer Falle. Zum Artikel (SZ Plus)

Valium für das Volk. Die Opioidkrise fordert in den USA jedes Jahr 100 000 Todesopfer. Ausgelöst hat sie ein einziger Pharmakonzern. Zwei Sachbücher und eine Serie beleuchten die bitteren Folgen. Zum Artikel

Wie zu heiß gewaschene Clowns. Die Designer des deutschen Olympia-Dresses wollten etwas Besonderes - doch das Fazit fällt vernichtend aus. Deutschlands Sportkleidung wirkt auch in China unglücklich und schrankartig. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Von Narren, Lust und alten Liebhabern. Iris Berben sieht sich als Vertreterin der "IG Clowns", Kai Wiesinger findet es dumm, sich neben einem Hund zu fotografieren und Emma Thompson hat Gesprächsbedarf. Die Leute-Meldungen des Wochenendes. Die Leute-Meldungen des Wochenendes