Das Bürgergeld wird 2025 nicht erhöht. Nach dem starken Anstieg in diesem Jahr soll es beim Bürgergeld 2025 eine Nullrunde geben, kündigt Arbeitsminister Heil an. „Und das ist auch richtig so.“ Die monatlichen Zahlungen waren im vergangenen Jahr um mehr als zwölf Prozent gestiegen. Im Nachhinein wurde deutlich, dass die Erhöhung zu hoch ausfiel, weil die Entwicklung der Inflation überschätzt wurde. Zum Artikel

Ampelkoalition will Anreize schaffen, länger zu arbeiten. Das sieht ein Kabinettsbeschluss gegen Fachkräftemangel vor. Unter anderem soll es eine Prämie für Senioren geben, die später in Rente gehen. Arbeitsminister Heil sagt: "Das ist ein wichtiger Schritt, um erfahrene Fachkräfte für unsere Wirtschaft zu sichern." Zum Artikel

Machtkampf zwischen Vorstand und Betriebsrat bei VW. Auf der Volkswagen-Betriebsversammlung geht es hoch her: Der Konzernvorstand wird mit Zwischenrufen und Pfiffen empfangen. Er will die Beschäftigten auf Entlassungen vorbereiten und seinen Sparkurs verteidigen, der auch Werksschließungen nach sich ziehen könnte. Der Betriebsrat, der bei VW weitreichende Entscheidungen blockieren kann, kündigt Widerstand an. Zum Artikel (SZ Plus)

Brand des Grenfell Towers: Kommission erhebt schwere Vorwürfe. Bei dem Feuer in einem Hochhaus in London kamen vor sieben Jahren 72 Menschen ums Leben. Eine Untersuchungskommission erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die involvierten Firmen und die damalige Regierung und spricht von "Jahrzehnten des Versagens" - zu der Katastrophe hätte es nie kommen dürfen. Zum Artikel

Markus Braun muss in Untersuchungshaft bleiben. Der frühere Wirecard-Chef ist mit seinem Antrag auf Entlassung gescheitert, auch nach mehr als vier Jahren kommt der frühere Star-Manager nicht frei. Das Gericht begründet das damit, dass ein dringender Tatverdacht bestehe, zudem Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Braun bestreitet alle Vorwürfe. Zum Artikel (SZ Plus)

Neokolonialismus-Vorwürfe gegen Deutschland. Aus Namibia sollen bald große Mengen Wasserstoff nach Deutschland kommen. Laut Wirtschaftsminister Habeck bietet das Land ideale Voraussetzungen für die Herstellung des für die Energiewende wichtigen Rohstoffs. Gegner des Projekts werfen den Deutschen Kolonialismus und die Zerstörung der Umwelt vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Papst warnt in Indonesien vor religiösem Extremismus. Der Pontifex besucht als erste Station seiner bisher längsten Reise Indonesien, das größte muslimische Land der Welt. Dort ruft Franziskus zum Dialog zwischen den Religionen auf. Aber auch der Krieg in Gaza wird Thema. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war: