EZB senkt Leitzins in der Eurozone. Weil die Inflation abnimmt, reduziert die Notenbank ihren wichtigsten Zins auf 3,5 Prozent - 0,25 Prozentpunkte weniger als bislang. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Währungshüter die Kreditzinsen heruntersetzen. Zum Artikel

Russland startet Gegenangriffe bei Kursk. Fünf Wochen nach dem Einmarsch ukrainischer Soldaten gibt es Hinweise darauf, dass Moskau kampferprobte Truppen in die Region verlegt hat. Die schlagen nun offenbar in größerem Umfang zurück. Die Ukraine berichtet von Dutzenden Luftangriffen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Erstmals private Astronauten im freien All. Der Ausstieg aus der Raumkapsel des amerikanischen Herstellers Space-X findet auf etwa 740 Kilometer Höhe über der Erde statt. Als Erster öffnet der Milliardär Jared Isaacman die Luke. Unter anderem werden neue Druckanzüge getestet. Zum Artikel

Dresden: Überreste der Carolabrücke müssen kontrolliert abgerissen werden. Messungen des Technischen Hilfswerk haben ergeben, dass sich die Reste der Brücke absenken. Zudem war bekannt, dass Korrosion dem 50 Jahre alten Bauwerk zusetzte. Der eingestürzte Abschnitt hätte im kommenden Frühjahr saniert werden sollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Unternehmen wandeln sich zu langsam. Ob Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder demografischer Wandel: Viele deutsche Firmen tun sich schwer, auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren, zeigt eine Studie. Im internationalen Wettbewerb kann das ein Nachteil sein. Zum Artikel

Industrie befürchtet Umweltauflagen per Versicherungsschein. Bei der Industrie regt sich Widerstand gegen Versicherer, die ihre Umweltregeln auch den Unternehmen aufzwingen wollen. Die Versicherer argumentieren, Kohle oder Öl zu versichern, rechne sich schlicht nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

