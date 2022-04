Boris Becker am Freitag vor dem Southwark Crown Court in London.

Von Yannik Achternbosch und Oliver Klasen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukraine-Schock trifft die deutsche Wirtschaft: Der Krieg in der Ukraine wirkt sich negativ auf das Wachstum der deutschen Wirtschaft aus. Von Januar bis März hat das Bruttoinlandsprodukt nur um 0,2 Prozent zugenommen, melden die Statistiker. Weil die Wirtschaftsleistung bereits Ende 2021 abnahm, stagniert die deutsche Volkswirtschaft seit Monaten. Der von Ökonomen erhoffte starke Aufschwung 2022 fällt wohl aus. Zum Artikel

Deutsche Gasspeicher müssen bis November nahezu voll sein: Um die Versorgung mit Erdgas im Winter sicherzustellen und auch "heftige Preisausschläge" einzudämmen, wie das Bundeswirtschaftsministerium schreibt, müssen die Speicher künftig zu Beginn des Winters zu 90 Prozent gefüllt sein. Russlands Präsident Putin erwägt, den Rubel-Kurs künftig an den Goldpreis zu binden. Zum Ukraine-Liveblog

EU bereitet sechstes Sanktionspaket mit Ölembargo vor: Der Boykott russischen Öls rückt näher, zugleich herrscht Unsicherheit, wie es mit den Gaslieferungen weitergeht und wie Importeure ihre Rechnungen bezahlen können. Schon kommende Woche könnte die EU-Kommission Vorschläge zu verschärften Sanktionen präsentieren. Deutschland gehört bisher zu den Bremsern bei einem möglichen Ölembargo, doch nun scheint die Ampelregierung ihre Meinung geändert zu haben. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Becker muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis: Ein Gericht in London hat den ehemaligen Tennisprofi wegen Straftaten in Zusammenhang mit seiner Insolvenz in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Jury sieht es als erwiesen an, dass der 54-Jährige eine Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert und unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen hat. Nun ist das Strafmaß klar und Becker muss unverzüglich die Haft antreten. Zum Artikel

EXKLUSIV Mitarbeiter der AfD-Bundestagsfraktion gründen Betriebsrat: Nach außen gibt die AfD sich gern als arbeitnehmernah. Im Umgang mit den eigenen Arbeitnehmern scheint es jedoch zumindest in der Bundestagsfraktion noch großen Nachholbedarf zu geben. Nach längeren Auseinandersetzungen haben die rund 100 Beschäftigten nun eine Arbeitnehmervertretung gegründet. Zum Artikel

Polens Regierung streitet über Justizreform: Das Land hat immer noch kein Geld aus dem EU-Fonds für Corona-Wiederaufbauhilfe bekommen. Die EU verlangt für die Zahlung eine Reform, mit der die Unabhängigkeit der Justiz gesichert ist. Diese Reform jedoch kam in dieser Woche erneut nicht zustande. Dafür streitet sich die rechtspopulistische Regierungskoalition in Warschau so heftig, dass manche Medien schon Anzeichen für einen Bruch sehen. Zum Artikel

Oktoberfest in München soll in diesem Jahr wieder stattfinden: Nach zwei Jahren Pandemiepause darf das größte Volksfest der Welt im Herbst erneut veranstaltet werden. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Zugangsbeschränkungen oder Corona-Auflagen. Zum Artikel

Baerbocks Mann bekommt neuen Lobbyjob: Daniel Holefleisch arbeitet künftig für eine Kommunikationsagentur, die auch für politische Analysen zuständig ist. Die Organisation Lobbycontrol kritistiert diesen Schritt. Holefleischs neuer Arbeitgeber habe mehrfach Regierungen beraten, etwa die von Saudi-Arabien. Außerdem befürchtet die Organisation einen Interessenskonflikt mit Baerbocks Posten als Außenministerin. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Welche Waffen den Krieg entscheiden können: Was ist die Schwachstelle der russischen Panzer? Warum ist in der neuen Phase des Krieges die Artillerie so wichtig? Was bekommt die Ukraine? Eine Analyse der wichtigsten Waffensysteme. Zum Artikel (SZ Plus)

"Ich habe ständig Angst, dass ich alles wieder verliere": Stephanie Land, Autorin des auch auf Netflix verfilmten Bestsellers "Maid", erzählt, warum sie 50 Prozent Trinkgeld gibt, nie eine Putzhilfe anstellen würde und wie es sich anfühlt, nach Armut Erfolg kaum genießen zu können. Zum Artikel (SZ Plus)

Was Lebenseinkommen über die Deutschen verraten: Bis Mitte 50 verdient man schlechter als früher und Frauen haben noch weniger Geld als erwartet, das zeigt eine Bertelsmann-Studie. Die Politik fördert ausgerechnet jene Familien, die es am wenigsten nötig haben. Zur Analyse (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Lass dich überraschen: Sam Asghari, der Verlobte von Britney Spears, möchte das Geschlecht des gemeinsamen Babys erst bei der Geburt erfahren, Hendrik Wüst ernährt sich eigentümlich und Bastian Schweinsteiger versteht seine Kinder nicht. Zu den Leute-Meldungen