Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Carim Soliman und Kassian Stroh

Das Wichtigste zum Coronavirus

Die dritte Spritze ersetzt den Schnelltest. Wer seinen Impfschutz auffrischen lässt, soll künftig Zugang zu 2-G-plus-Veranstaltungen haben, ohne dass er sich eigens auf Corona testen lassen muss. Für Reiserückkehrer hingegen sollen die Testpflichten verschärft werden, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu verlangsamen. Zum Artikel

Für Astra-Zeneca-Geimpfte wird der Booster wichtig. Erste Labordaten verschiedener Forscher zeigen, dass das Vakzin schlecht vor einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus schützt. Doch Auffrischungsimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff verbessern die Immunantwort deutlich. Sie sind daher insbesondere in Ländern wie Großbritannien oder Deutschland bedeutsam, die stark auf Astra Zeneca gesetzt hatten (SZ Plus). Zum Artikel

Der richtige Booster-Zeitpunkt ist umstritten. Welcher Abstand wird zwischen Zweit- und Auffrischungsimpfung empfohlen? Und kann man etwas falsch machen, wenn man zu früh boostert? Antworten auf die wichtigsten Fragen (SZ Plus). Zum Artikel

Maskendeals: Ermittlungen gegen Andrea Tandler. Die Staatsanwaltschaft München I untersucht, ob die Münchner PR-Unternehmerin ihre Millionenprovisionen korrekt abgewickelt hat. Sie hatte den Verkauf von Schutzmasken des Schweizer Unternehmens Emix an die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie den Bund vermittelt. Es geht um den Verdacht von Verstößen bei der Gewerbesteuer. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Union kündigt Verfassungsbeschwerde gegen Nachtragshaushalt an. CDU und CSU wollen in Karlsruhe gegen die Etatpläne der neuen Bundesregierung vorgehen. Die Ampel will Geld, das ursprünglich für die Bewältigung der Corona-Krise vorgesehen war, umlagern - es soll stattdessen in den Energie- und Klimafonds fließen. Unionsfraktionschef Brinkhaus hält den Vorgang für "höchst bedenklich". Zum Artikel

USA wollen bessere Beziehungen zu Südostasien.Trumps Präsidentschaft hat die Beziehungen der USA zu den Staaten in Südostasien strapaziert - eine Lücke, die China nur zu gern gefüllt hat. Auf einer Reise durch die Region bemüht sich US-Außenminister Blinken um Wiedergutmachung. Bei seinem ersten Stopp in Indonesien warnt er in einer Grundsatzrede vor einem aggressiven China. Zum Artikel

Trumps Ex-Stabschef droht Anklage. Meadows hat dem Aufklärungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol zwar Unterlagen zur Verfügung gestellt, verweigert aber die Aussage. Nun könnten das strafrechtliche Konsequenzen für ihn haben. Zum Artikel

Karlsruhe verhandelt über bayerisches Verfassungsschutzgesetz. In Bayern darf der Inlandsgeheimdienst Wohnungen verwanzen und private Computer durchsuchen. Dagegen klagen nun Kritiker vor dem Bundesverfassungsgericht. Ein Urteil ist im kommenden Jahr zu erwarten, aber klar ist schon jetzt: Einige Passagen des Gesetzes können wohl so nicht bleiben - etwa zum Abhören privater Räume. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Warum 3000 Euro Monatsrente fast unmöglich sind. Was ist eigentlich die Höchstrente? Neue Zahlen der Rentenversicherung zeigen: Selbst Topverdiener unterschreiten die 3000-Euro-Marke. Woran das liegt und warum Frauen selten eine Spitzen-Rente bekommen (SZ Plus). Zum Artikel

Fackeln in der Nacht. Mit Aufmärschen vor Privathäusern versuchen Impfgegner, Politiker einzuschüchtern. Das ist eine neue Dimension. Ist ein Dialog mit radikalisierten Protestteilnehmern noch möglich (SZ Plus)? Zum Artikel

MEINUNG: Das Atlas-Problem. Chaos im Netz: Die Log4shell-Katastrophe macht sichtbar, dass die digitale Welt auf wenigen, überlasteten Schultern ruht. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Baerbocks falsche Reibelaute. Wenn es um englische Aussprache geht, sind die Deutschen die gnadenlosesten Sprachpolizisten überhaupt. Das bekam zuletzt auch die neue Außenministerin zu spüren (SZ Plus). Zum Artikel