Blick auf Wohnhochhäuser in Kiew. Mehr als zwei Wochen nach dem Einmarsch in die Ukraine verstärken russische Truppen ihre Angriffe auf umkämpfte Städte.

Krieg in der Ukraine

Kiew wappnet sich gegen russische Blockade. Die Stadtverwaltung hat Vorräte mit Lebensmitteln angelegt, um zwei Millionen Menschen zwei Wochen lang zu versorgen. Ein US-Journalist wird in Irpin erschossen, sein Kollege verletzt. In Deutschland protestieren Zehntausende gegen den Krieg. Zum Liveblog

Angriffe Russlands auf die Westukraine: Gut 30 Raketen treffen Militärbasis in Nähe zu Nato-Gebiet

Gerhard Schröder will weiter vermitteln. Der Altkanzler plane, seine Bemühungen zur Beilegung des russischen Krieges gegen die Ukraine fortzusetzen, heißt es aus seinem Umfeld. Auch Kanzler Scholz hat zwischenzeitlich mit Putin telefoniert. Zum Artikel

Selenskij, der ukrainische David. "Hier ist die Ukraine. Hier ist Europa. Hier ist das Jahr 2022": Wie man sich mit Charisma gegen den russischen Goliath wehrt. Und warum eine alte Legende der Fortschreibung bedarf. Zum Kommentar

Ukraine-Krieg wirkt sich auf deutsche Supermärkte aus. Händler sortieren russische Lebensmittel aus. Aldi rationiert angeblich das Speiseöl, und die Ernährungsindustrie sorgt sich um die Versorgungssicherheit. Zum Artikel

"Wir gehen schnell auf Putins Ende zu." Wenn Putin in der Ukraine scheitere, werde er in der Heimat innerhalb von zwei Jahren seine Macht verlieren, glaubt der ehemalige Oligarch Michail Chodorkowskij. Zum Interview (SZ Plus)

Italien beschlagnahmt Yachten von Oligarchen. In der ersten Phase nach der russischen Invasion hatte es kurz so ausgesehen, als zögere Rom bei den Sanktionen, weil es sich vor den wirtschaftlichen Folgen fürchtet. Daher ist Italien jetzt darum bemüht, der Welt zu zeigen, dass es mit aller Härte gegen russische Milliardäre vorgeht. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Wirecard-Chef soll Sonderprüfer zum Urlaub eingeladen haben. Markus Braun soll einen hartnäckigen Wirtschaftsprüfer zu sich in die österreichischen Berge eingeladen haben. Die Staatsanwaltschaft München I hat jetzt eine 474-seitige Anklage gegen Braun vorgelegt. Der weist alle Vorwürfe zurück. Zum Artikel

Kritik an geplanten Corona-Lockerungen. "Ganz Deutschland ist doch momentan ein Hotspot", sagt Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsens. In einer Woche sollen fast alle bundesweiten Corona-Maßnahmen auslaufen, trotz sehr hoher Neuinfektionszahlen. Nun mehren sich die kritischen Stimmen. Zum Artikel

Widerstand gegen Hartz-IV-Pläne der Ampel. Die Regierungskoalition möchte Sanktionsmöglichkeiten gegen Bezieher des Arbeitslosengelds II bis Ende des Jahres streichen. Dagegen regt sich breiter Widerspruch, das Vorhaben könnte noch scheitern. Zum Artikel

FC Bayern München und Hoffenheim trennen sich 1:1. Das Spiel ist der nächste Beleg: Wenn Julian Nagelsmann nach Bestform und Wünschen der Spieler aufstellt, geht beim FC Bayern nach vorne fast alles - aber nach hinten fehlt die Stabilität. Zum Artikel

Like a Prayer. Soyeon Schröder-Kim zeigt sich als betende Madonna von Moskau am Fenster. Gefällt uns? Zum Artikel (SZ Plus)

Iran greift US-Basis in Irak an. Die Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Erbil, ist am frühen Sonntagmorgen mit zwölf Raketen beschossen worden. Die Angriffe sollen dem US-Konsulat gegolten haben. Zum Artikel

Und was macht Putin jetzt? Russlands Präsident hat sich offenkundig verrannt. Wo wird er nach einem Ausweg suchen? Selten war das Ende eines Konflikts so schwer vorherzusagen. Eine Spurensuche. Zum Artikel (SZ Plus)

