Medienschau zum TV-Duell: "Das war schmerzhaft mitanzusehen." Nach der ersten TV-Debatte zwischen US-Präsident Biden und Herausforderer Trump ähneln sich die Kommentare in amerikanischen und europäischen Medien deutlich. Es dominiert die Frage: Ist Biden noch tragbar? Zum Artikel

Bundeshaushalt 2025 nimmt Kontur an. Wochenlang sah es so aus, als könnte die Koalition wegen des Etatstreits platzen. Nun soll kommende Woche eine Einigung verkündet werden. Außer dem detaillierten Etatentwurf für 2025 will Finanzminister Lindner dem Kabinett am 17. Juli auch einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr vorlegen. Grund ist, dass die Steuereinnahmen des Bundes vor allem wegen der schleppenden Konjunkturentwicklung wohl um mehr als fünf Milliarden Euro hinter den Erwartungen zurückbleiben werden. Zum Artikel

Buschmann: Ausländische Straftäter sollen vor ihrer Abschiebung Haft absitzen. Nach der Messerattacke von Mannheim sollen Straftäter wieder nach Afghanistan abgeschoben werden können. Der Justizminister warnt, Straffreiheit könne gewaltbereite Islamisten "sogar noch motivieren, zu uns zu kommen". Zum Artikel

Auswärtiges Amt: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Visavergabe. Etwa 20 schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan durften offenbar trotz mangelhafter Dokumente nach Deutschland einreisen. Zum Artikel (SZ Plus)

"Das Netz ist zu alt, zu voll und zu kaputt." EM-Gäste kommen zu spät zum Spiel, Stuttgart 21 ist immer noch nicht fertig, der Bund streicht Milliarden: Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann über den Niedergang der Deutschen Bahn. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Urteil am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof: Gerichtsentscheidung: Kein Herzkasperlzelt auf dem Oktoberfest

Liveblog zum Krieg in Nahost: Palästinenser melden Angriff auf Zeltlager für Flüchtlinge in Al-Mawasi

Fußball-EM

Arabischer Blick auf die EM : "Die Organisation ist schlecht. In eure Stadien regnet es rein." Vor allem die Deutschen kritisierten Katar bei der vergangenen Fußball-WM, jetzt sieht die arabische Welt die Gelegenheit zur Retourkutsche. Kommentatoren bemängeln Infrastruktur und Planung – und sehen viel Doppelmoral. Zum Artikel (SZ Plus)

Schlotterbeck startet durch. Nach der WM 2022 schien die DFB-Karriere von Nico Schlotterbeck frühzeitig beendet zu sein. Jetzt soll er der Nationalelf im Achtelfinale gegen Dänemark Stabilität verleihen - nachdem er den Zweikampf gegen einen Teamkollegen gewonnen hat. Zum Artikel (SZ Plus)