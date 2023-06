Von Laurenz Gehrke

Nachrichten kompakt

Silvio Berlusconi ist tot. Zwanzig Jahre lang hat er die Sicht der Welt auf sein Land monopolisiert mit seinem eigentümlichen Verständnis von Politik, mit den Schlagzeilen über seine Provokationen und Prozesse, seine bunten Skandale und Affären. Nun ist der Multimilliardär, Medienunternehmer und mehrfache italienische Ministerpräsident im Alter von 86 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Pegelstand des Kachowka-Stausees ist drastisch gesunken. Seit der Zerstörung des Staudamms vor rund einer Woche hat der See 72 Prozent seines Wassers verloren. Das teilt der ukrainische Rettungsstab zur Bekämpfung der Folgen der Dammzerstörung auf Telegram mit. Die abgeflossene Wassermenge von 14,4 Kubikkilometer entspricht etwa einem Drittel des Bodensees. Bei ihrer Gegenoffensive kommt die Ukraine unterdessen offenbar weiter voran - wenn auch langsam. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine (SZ Plus)

AfD-Kandidat erhält bei Landratswahl in Thüringen fast absolute Mehrheit. Im Kreis Sonneberg ist die als rechtsextremistisch eingestufte AfD einem strategisch wichtigen Ziel so nah gekommen wie nie zuvor. Ihr Kandidat Robert Sesselmann verfehlte bei der Landratswahl die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang nur knapp und lag mit großem Abstand vor dem Kandidaten der CDU. In die Stichwahl in zwei Wochen geht Sesselmann als Favorit. Zum Artikel

MEINUNG Mitschuld am Erfolg der AfD trägt auch die CDU (SZ Plus)

George Soros übergibt Milliardenimperium an seinen Sohn. Der US-Investor und Philanthrop übergibt die Kontrolle über seine Stiftungen an seinen Sohn Alexander. Das teilten der 92-jährige Milliardär und sein 37-jähriger Sohn in einem Interview mit dem Wall Street Journal mit. Er sei "politischer" als sein Vater, sagte Alexander Soros. Eines seiner wichtigsten Anliegen sei es, gegen eine Wiederwahl von Ex-Präsident Donald Trump zu kämpfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kinder im Regenwald versteckten sich womöglich. Nach einem Flugzeugabsturz haben vier Kinder 40 Tage im Regenwald von Kolumbien allein überlebt. Nun werden immer mehr Details bekannt. Womöglich haben die Kinder selbst aus Angst die Arbeit der Suchtrupps erschwert. Denn der Teil des Amazonas, in dem sie abgestürzt sind, dient kriminellen Banden als Gebiet für Drogenschmuggel und als Rückzugsort. Zum Artikel (SZ Plus)

Elf Prozent der Firmen in Deutschland wurden 2022 Opfer von Cyberattacken. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich die Zahl der Hackerattacken deutlich erhöht, stellt der TÜV in einer Studie fest. Auch künstliche Intelligenz spielt dabei eine immer größere Rolle. 57 Prozent der befragten Sicherheitsbeauftragten von Firmen geben an, dass sie ihre Unternehmen von organisierter Cyberkriminalität bedroht sehen. Fast zwei Drittel befürworten schärfere gesetzliche Vorgaben, etwa eine Pflicht zum Schutz vor Hackern. Zum Artikel

Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Londoner Starinvestor. Crispin Odey galt als einer der erfolgreichsten und schillerndsten Hedgefondsmanager Londons. Doch nun sieht es so aus, als stehe seine Karriere vor dem Ende. 13 Frauen haben dem 64-jährigen Briten sexuelle Übergriffe und Belästigungen vorgeworfen. Odey bestreitet alle Vorwürfe und bezeichnete die Anschuldigungen ehemaliger Mitarbeiterinnen als "Unsinn". Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen