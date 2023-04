Nachrichten am 27. April 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Oliver Klasen

Nachrichten kompakt

Berlin: Wegner erst im dritten Anlauf zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Obwohl CDU und SPD eine absolute Mehrheit haben, fällt der Christdemokrat bei der Wahl zum Regierenden Bürgermeister mehrmals durch. Die Schuld dafür weisen sich die Parteien gegenseitig zu. Zum Artikel

Paus dringt bei Lindner erneut auf mehr Geld für Kindergrundsicherung. Schon seit Monaten streiten die Familienministerin und der Finanzminister über die Finanzierung des Projektes. Jetzt verstärkt Paus den Druck. Es sei eine "Schande für Deutschland", dass hierzulande jedes fünfte Kind in Armut aufwächse, sagt sie im Gespräch mit der SZ. Lindner argumentiert, dass die bereits in die Wege geleiteten Verbesserungen für Familien finanziell ausreichend seien. Zum Interview (SZ Plus)

Türkische Öffentlichkeit rätselt über Erdoğans Gesundheit. Etwas mehr als zwei Wochen vor den Wahlen sagt der Präsident all seine anstehenden Wahlkampfauftritte ab. Der Präsident leide unter einer Magenverstimmung, das ist die offizielle Version. Doch kaum jemand weiß genau, wie es ihm geht. Die Umfragen sehen Erdoğan bei etwa 44, seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu knapp davor mit etwa 47 Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

Ampelkoalition ringt um ihre Asylpolitik. Angesichts steigender Flüchtlingszahlen versucht die Bundesregierung, ihre Position zur Migration neu zu justieren. Doch vor einem Gipfeltreffen mit den Bundesländern wird klar: In zentralen Punkten liegen die Vorstellungen von SPD, Grünen und FDP noch weit auseinander. Zum Artikel

Studie: Lehrkräfte haben zu wenig Zeit zum Unterrichten. Durchschnittlich 50 Stunden pro Woche arbeiten Lehrerinnen und Lehrer, so das Ergebnis der Untersuchung. Allerdings entfällt nur ein Drittel ihrer Zeit auf ihre Hauptaufgabe, vor der Klasse zu stehen. Die restlichen Stunden entfallen auf Vorbereitungen und Korrekturen, aber auch auf viele nicht-pädagogische Arbeiten. Zum Artikel

Attacke in Duisburger Fitnessstudio: DNA-Spur führt zu weiterer Bluttat. Vier Menschen wurden bei dem Messerangriff vergangene Woche verletzt, eine Person schwebt noch immer in Lebensgefahr. Nun deuten Spuren darauf hin, dass der Verdächtige bereits an Ostern einen Menschen attackiert und tödlich verletzt hat. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Litauen will deutsche Kampfbrigade im Land. Die Regierungen in Berlin und Vilnius streiten um die Auslegung einer Zusage, die Kanzler Scholz dem baltischen Land im Juni 2022 gegeben hat. Dabei geht es um die Stärkung der Nato-Ostflanke und die Präsenz der Bundeswehr in Litauen. Die dortige Regierung rechnet mit der dauerhaften Stationierung von etwa 5000 Bundeswehr-Soldaten. Zum Artikel

Russland verweigert US-Diplomaten Zugang zu inhaftiertem Journalisten. Moskau straft die USA ab und entzieht ihren Botschaftern das Besuchsrecht für den wegen Spionage inhaftierten Evan Gershkovich. Andrij Melnyk kritisiert seinen Nachfolger, den neuen ukrainischen Botschafter in Berlin, als zu zaghaft. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war