Was wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Das Wochenende kompakt

EU erwägt schärfere Sanktionen gegen Belarus. Mit einer offenbar fingierten Bombendrohung zwingt das Regime eine Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk, um den regierungskritischen Journalisten Roman Protassewitsch zu verhaften. Er wollte von Griechenland nach Litauen reisen. Als mögliche EU-Strafmaßnahmen sind Sanktionen gegen die Verantwortlichen des Vorfalls ebenso im Gespräch wie ein Landeverbot für die belarussische Fluggesellschaft Belavia an allen EU-Flughäfen. Zum Artikel

14 Tote bei Seilbahnunglück in Italien. Am Lago Maggiore stürzt eine Seilbahn bis zu 30 Meter in die Tiefe und zerschellt am Boden. Auch Kinder sind unter den Toten. Ein fünf Jahre altes Kind überlebt verletzt und schwer traumatisiert. Die Seilbahn wurde über die Jahre hinweg immer gewartet und überholt. Nun will die Staatsanwaltschaft klären, warum dennoch ein Förderseil gerissen ist und Bremsklemmen am Tragseil nicht gegriffen haben. Zum Artikel

Auch Lauterbach meldet Nebeneinkünfte nach. Der SPD-Gesundheitsexperte räumt ein, in den vergangenen Jahren seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen zu sein. Einnahmen von knapp 50 000 Euro aus dieser Legislaturperiode hätte er mittlerweile der Bundestagsverwaltung nachgemeldet. Der Süddeutschen Zeitung sagte Lauterbach: "Sie glauben gar nicht, wie peinlich mir das ist. Das ist ein beschämender Vorgang." Die Vortragsgelder wolle er für Kinder in Indien spenden. Zum Artikel

Verschärfung der Regeln für Parteispenden droht zu scheitern. CDU und CSU verlangen, dass sich die SPD im Zuge der Reform von ihren Medienbeteiligungen trennt. Parteien sollen demnach nur noch Unternehmensbeteiligungen gestattet werden, die "zur Erfüllung ihrer Aufgaben" notwendig seien. Die Sozialdemokraten müssten damit ihre Medienholding DDVG (Deutsche Druck und Verlagsgesellschaft) abstoßen. Die SPD lehnt dies ab und wirft der Union vor, trotz anders lautender Erklärungen zu mehr Transparenz nicht bereit zu sein. Zum Artikel

EXKLUSIV Vestager will weiter gegen Steuerdeals kämpfen. Die für Wettbewerb zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission will trotz Niederlagen vor Gericht weiter mit dem Beihilferecht gegen Arrangements internationaler Konzerne vorgehen. "Wir studieren die Urteile und versuchen, von ihnen zu lernen. Wir haben manche Fälle gewonnen und manche verloren, und bei Apple haben wir Berufung eingelegt." Vor zwei Wochen hatte das EU-Gericht eine Entscheidung Vestagers gegen Amazon und Luxemburg kassiert, ähnliche Niederlagen hatte es gegen Apple und Starbucks gegeben. Zum Artikel

Italien gewinnt beim Eurovision Song Contest. Die römische Rockband mit dem dänischen Namen "Måneskin" ist in ihrer Heimat eine große Nummer. Beim ESC in Rotterdam gewinnt sie mit "Zitti e buoni" vor der Französin Barbara Pravi mit "Voilà" und dem Schweizer Gjon's Tears mit "Tout l'univers". Der deutsche Vertreter Jendrik landet mit "I Don't Feel Hate" auf dem vorletzten Platz. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Labormitarbeiter in Wuhan könnten schon früher infiziert worden sein. Offiziell wurde der erste Corona-Fall in China am 8. Dezember 2019 registriert. Doch nach US-Geheimdienstinformationen haben sich offenbar schon im September drei Wissenschaftler mit Covid-19-ähnlichen Symptomen im Krankenhaus gemeldet. Das bestärkt die Theorie, wonach das Virus nicht auf einem Tiermarkt, sondern in einem Labor auf den Menschen übergesprungen ist. China dementiert den Bericht aus den USA. Zum Artikel

Impfung für Schwangere: Ja oder nein? Für Schwangere gibt es aktuell keine klare Empfehlung. Wie gefährlich ist Corona für werdende Mütter und ihre Kinder wirklich, welche Erkenntnisse gibt es zur Impfung - und was raten Experten? Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat am Wochenende viele interessiert

"Wir haben unseren Platz auf diesem Planeten verspielt". Der Fotoreporter Sebastião Salgado hat im Lauf seiner Karriere unendliches Leid gesehen. Im Interview verrät er, wie ihn der Ekel vor der Bestialität des Menschen ergriff, was seine Seele geheilt hat und warum man sein riesiges Werk leicht auf zehn Fotos reduzieren könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Betrug. Der Skandal um das Interview mit Lady Di erschüttert die BBC in ihren Grundfesten. Für den Sender steht jetzt viel auf dem Spiel - und für das Land noch mehr. Zum Artikel

"Überleg mal, was du in deinem Leben schon an Miete gezahlt hast". In eine Immobilie zu investieren, ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch der Einstellung. Nicht für jeden ist das Eigenheim das Richtige. Welcher Weg für wen der passende ist - ein Leitfaden. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Aus Omas Küche. Großmütter erzählen in dem Band "Ma Africa" von ihren kulinarischen Traditionen. Und wie Auswanderer damit die Verbindung zur Heimat halten. Zum Artikel