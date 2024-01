Bei Schlepper-Paraden und Kundgebungen geht es nicht mehr nur um Agrardiesel. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir versucht sich bei einer traditionellen Bauernkundgebung als Brückenbauer und nennt die Proteste verständlich und legitim. Am Wahlkreisbüro von Wirtschaftsminister Habeck fahren hunderte Landwirte vor. Der Vize-Kanzler selbst befindet sich im Nahen Osten. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Zustände wie bei Trump? Warum der Bauernprotest nichts mit den USA zu tun hat (SZ Plus)

LIVEBLOG Staatsanwaltschaft: Straftatbestände bei Bauernaktion gegen Habeck

Rüstungsexporte: Deutschland liefert Saudi-Arabien "Iris-T"-Lenkflugkörper. Die Entscheidung ist ein Zugeständnis an die Regierung in Riad - und eine Abkehr von der strikten Linie, was Waffenlieferungen in Krisengebiete anbelangt. Vor einigen Tagen wurde bereits bekannt, dass Deutschland die Lieferung von Kampfjets aus Großbritannien nach Saudi-Arabien nicht weiter blockiert. Zum Artikel

Verhaftung zweier PiS-Politiker heizt Stimmung in Polen weiter an. PiS bezeichnet die Politiker Kamiński und Wąsik, die bereits vor Jahren wegen Amtsmissbrauch und Dokumentenfälschung verurteilt wurden, als politische Gefangene. Kamiński ist offenbar in einen Hungerstreik getreten. Am Donnerstagabend wird eine große Demonstration von PiS-Anhängern erwartet. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Ex-Regierungspartei in Polen strickt an ihrem Mythos als Verfolgte (SZ Plus)

AfD-Politiker sollen mit Rechtsextremisten Vertreibungspläne gegen Einwanderer geschmiedet haben. Einem Bericht zufolge haben hochrangige AfD-Mitglieder mit prominenten Vertretern der rechtsextremen Szene vor wenigen Wochen über die "Remigration" von Millionen Menschen aus Deutschland gesprochen. Die Partei weist eine direkte Beteiligung zurück. Zum Artikel

Handball-EM startet mit einem Weltrekord im Fußballstadion. Der EM-Auftakt der Deutschen gegen die Schweiz wird ein Spektakel. Mit Anpfiff um 20.45 Uhr wird das Spiel in die Rekordbücher eingehen, als Handball-Partie mit den meisten Zuschauern. Um die 53 000 Fans werden in der Düsseldorfer Arena erwartet. Zum Artikel

