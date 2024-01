Teilweise unterwanderter Protest: Was kommt da auf die Republik zu? (SZ Plus)

Streit um Subventionskürzungen: Bayerns Innenminister Herrmann warnt Landwirte vor Gesetzesüberschreitungen

Früherer Bundestagspräsident Schäuble in Offenburg beigesetzt. Das Land nimmt Abschied von dem im vergangenen Jahr verstorbenen Politiker. CDU-Chef Merz würdigt ihn als einen der prägendsten Politiker der Bundesrepublik: "Wolfgang, du hast Großes geleistet. Und es ist gut geworden." Zum Artikel

Berlins Regierender Bürgermeister bestätigt Beziehung mit Senatorin. Es ist amtlich: Kai Wegner und Katharina Günther-Wünsch sind ein Paar. Wegner hatte Günther-Wünsch während des Wahlkampfes vor einem Jahr als seine Wunschkandidatin für das Amt der Bildungssenatorin präsentiert. Ende April war sie dann von ihm ernannt worden. Zum Artikel

Fielmann-Gründer im Alter von 84 Jahren gestorben. Günther Fielmann veränderte das Geschäft mit Brillen in Deutschland - weil seine Kette auch Menschen mit weniger Geld schöne Modelle anbot. Nun ist der Unternehmer in Lütjensee in Schleswig-Holstein gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bahn will mit neuem Angebot Großstreik verhindern. Personalvorstand Martin Seiler offeriert Lokführern im SZ-Interview erstmals eine mögliche Arbeitszeit von 35 Stunden. Dafür soll GDL-Chef Claus Weselsky auf mehrtägige Streiks von kommender Woche an verzichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock und Blinken fliegen in den Nahen Osten. Zum vierten Mal seit dem Angriff der Hamas macht sich die deutsche Außenministerin auf die Reise, auch um weiter für eine Zweistaatenlösung zu werben. Ihr US-amerikanischer Kollege legt gleich neun Stopps in der Region ein. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Niedersachsen stellt Millionenhilfe für Betroffene in Aussicht. Für akute Notlagen stellt das Land kurzfristig bis zu zehn Millionen Euro zur Verfügung. Der Dauerregen in vielen Regionen Deutschlands soll aufhören, dafür wird es kalt. Zum Flut-Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages: