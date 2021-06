Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Kassian Stroh

Die wichtigsten Nachrichten des Tages:

GDL kündigt Streiks bei der Bahn an. Ausgerechnet zum Start in die Reisesaison könnte es zu massiven Problemen im Bahnverkehr kommen. Die Lokführergewerkschaft erklärt die Tarifverhandlungen für gescheitert und will nun den Arbeitskampf aufnehmen. Wann genau, ist noch unklar - aber schon in den nächsten Tagen könnte es zu Streiks kommen. Bei der Bahn reagiert man entsetzt. Zum Artikel

Vorstoß zu Kinderrechten im Grundgesetz gescheitert. Die große Koalition wollte die Rechte von Kindern explizit in der Verfassung verankern. Nun aber sind die Verhandlungen mit den Fraktionen von Grünen und FDP gescheitert. "Die Kinder hätten es verdient, dass wir über solche Hürden springen", sagt Justiz- und Familienministerin Lambrecht (SPD). Zum Artikel

Ex-General Mladić zu lebenslanger Haft verurteilt. Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica fällt das UN-Kriegsverbrechertribunal das letzte Urteil über einen der mutmaßlich Hauptschuldigen, den serbischen General Ratko Mladić: Lebenslänglich. Er selbst wollte in der Berufung einen Freispruch erreichen. Zum Artikel

Mehr als 800 Festnahmen bei internationaler Polizeiaktion. Ermittler sprechen von einem der größten Schläge gegen das organisierte Verbrechen überhaupt, es geht um Drogen, Waffen, Geldwäsche und vieles mehr. Mit einem Trick sei es gelungen, monatelang die verschlüsselte Kommunikation von Verbrecherbanden weltweit abzuhören, teilt Europol mit. In Deutschland wurden gut 70 Verdächtige festgenommen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Kommission bereitet Verfahren gegen Deutschland vor. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte vor einem Jahr milliardenschwere Wertpapierkäufe der Europäischen Zentralbank beanstandet. Dagegen will die EU-Kommission nun rechtlich vorgehen - in einem sogenannten Vertragsverletzungsverfahren. Sie könnte die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Zum Artikel

Öbag-Chef Schmid verlässt Österreichs Staatsholding. Nach Ermittlungen von Staatsanwälten waren Chats bekannt geworden, durch die der Eindruck entstand, dass Kanzler Kurz Einfluss auf die Bestellung seines Vertrauten ausgeübt haben könnte. Nun tritt dieser zurück. Dass abfällige Bemerkungen über Untergebene und Minderheiten publik geworden waren, machte offenbar das Maß voll. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Stiko empfiehlt Impfung wohl nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Der Biontech-Impfstoff ist nun auch für 12- bis 15-Jährige zugelassen. Laut einem internen Beschlussentwurf wird die Ständige Impfkommission am Donnerstag aber keine generelle Empfehlung bei Kindern aussprechen - sondern nur bei einer Reihe von Krankheiten, die das Risiko eines schweren Verlaufs von Covid-19 erhöhen. Das Vakzin des Tübinger Herstellers Curevac wird wohl frühestens im August zugelassen. Zu den Corona-Meldungen aus Deutschland

Pandemie begünstigt gefährliche Pilzinfektion in Indien. Auf dem Subkontinent erkranken viele Menschen zusätzlich zu Covid-19 an der eigentlich äußerst seltenen Mukormykose. Diese frisst sich durch alle Gewebe und endet oft tödlich. Zum Artikel (SZ Plus)

New York plant großes Post-Corona-Konzert im Central Park. Die für den 21. August geplante Show mit 60 000 Menschen soll hochkarätig besetzt und Teil einer Festwoche werden, wie die New York Times berichtet. Die Metropole will so ihre Wiedergeburt nach der Corona-Krise feiern. Zu den Corona-Meldungen aus aller Welt

Das hat heute viele interessiert

Eine Spritze nützt nur wenig. Für einen umfassenden Impfschutz gegen die Mutanten des Coronavirus ist die zweite Impfung essenziell, das zeigt eine Laborstudie aus London. Manche Menschen bauen aber auch gar keinen Schutz auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Star ist die Aufstellung. Mit einer ungewöhnlichen Formation überrascht Bundestrainer Joachim Löw im Testspiel gegen Lettland - sein Team hat sichtlich Freude beim 7:1-Sieg. Es deutet sich gar ein Hauch EM-Stimmung an. Zum Artikel

Verschwindet das Wasser? In der Frühzeit gab es womöglich einen weltumspannenden Ozean, aus dem nur einzelne hohe Berge in die Höhe ragten. In ferner Zukunft könnte unser Planet aber zur Wüste werden, denn Forscher vermuten eine Art Leck im Wasserkreislauf der Erde. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Kaugummiautomaten sind ein Kulturgut". Blumenzwiebeln statt Zuckerbällchen: Der Dortmunder Tüftler Sebastian Everding will die alten Münzgeräte retten. Und die Bienen gleichermaßen. Wie will er das bewerkstelligen? Zum Interview