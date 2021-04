Nachrichten am 19. April 2021

Annalena Baerbock will die erste grüne Bundeskanzlerin in Deutschland werden.

Wichtige Themen des Tages

Baerbock soll die Grünen ins Kanzleramt führen. Mit Teamgeist, Demut und Respekt: Beim ersten Auftritt nach ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin der Grünen gibt sich Baerbock kämpferisch. Die Entscheidung, wer antritt, habe sie mit dem Co-Vorsitzenden Habeck bereits vor Ostern getroffen. Zum Artikel

K-Frage: Söder will Votum des CDU-Vorstands akzeptieren. An diesem Montagabend wird sich der CDU-Vorstand zusammenschalten, um erneut über die Frage der Kanzlerkandidatur zu beraten. Diesem Gremium obliege nun die alleinige Entscheidung, kündigt CSU-Chef Söder zuvor an. Zum Artikel

Uefa beschließt Reform der Champions League. Der europäische Fußballverband will die Champions League im neuen Format austragen: nach dem "Schweizer Modell" und mit 36 Teams. Die Uefa treibt das voran ungeachtet der Drohung von einem Dutzend Topklubs, in drei Jahren mit einer eigenen Super League zu starten. Zum Artikel

Exklusiv: Masken-Provisionen von 11,5 Millionen Euro. Eine Gruppe um die beiden CSU-Politiker Nüßlein und Sauter sollte bei Maskendeals insgesamt 11,5 Millionen Euro kassieren - etwa doppelt so viel wie bisher bekannt. Die Justiz hat das Geld großteils sichergestellt. Sollte trotz aller Kritik keine Korruption vorliegen, müsste sie es wieder herausrücken. Zum Artikel

Mars-Helikopter "Ingenuity" hebt erstmals ab. Die Perseverance-Mission ist der erste kontrollierte Flug auf einem fremden Planeten: "Ingenuity" ist erfolgreich gestartet, wie die Nasa bekannt gibt. Zum Artikel

Nawalny in Lager mit Krankenstation verlegt. Seit fast drei Wochen ist der Kremlgegner im Hungerstreik. Ihm geht es immer schlechter. Sein Team ist in Sorge und widerspricht der offiziellen Darstellung der Behörden zu seiner Behandlung. Zum Artikel

Zwei Tote bei Unfall mit vermutlich fahrerlosem Tesla. In Texas fährt ein Tesla gegen einen Baum. Offenbar haben sich die beiden Insassen auf das Assistenzsystem verlassen - auf dem Fahrersitz hat niemand gesessen. Nun könnte die Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen beim Autopilot-System des Elektrowagenbauers erneut aufflammen. Zum Artikel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lockerungen und Verschärfungen bei Notbremse. Die Regierungsfraktionen verständigen sich auf Änderungen an der sogenannten Bundesnotbremse: Die Ausgangssperre wird abgemildert, sie soll nun erst um 22 Uhr beginnen. Schülerinnen und Schüler müssen schon bei einem Inzidenzwert von 165 in den Fernunterricht. Zum Artikel

Betriebsärzte sollen von Juni an impfen dürfen. So soll die Impfkampagne im zweiten Quartal, wie von Gesundheitsminister Spahn angekündigt, deutlich an Geschwindigkeit aufnehmen. Noch im April soll es möglich sein, Testergebnisse auf der Corona-Warnapp zu speichern. Zum Artikel

Griechenland hebt Quarantäne für Geimpfte auf. Einreisende aus der EU können sich frei bewegen, wenn sie vollständig geimpft sind oder einen negativen PCR-Test vorzeigen. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Zwölf Klubs wollen Super League gründen. Ein Dutzend Top-Fußballvereine erklärt, baldmöglichst eine eigene Liga etablieren zu wollen. Der Europaverband Uefa droht mit dem Ausschluss aus den nationalen Ligen. Zum Artikel

Madrids ungewöhnlicher Weg durch die Corona-Krise. In der spanischen Hauptstadt leben die Menschen mit sehr wenigen Einschränkungen. Sieben Lehren aus der Stadt ohne Lockdown. Zum Artikel

Reich dank Immobilien - ohne eigenes Zutun. Die Werte von Baugrund und Immobilien steigen und steigen. Einigen bringt das Reichtümer ein, viele werden abgehängt. Das Beispiel einer Erbin aus dem Münchner Umland zeigt, wie problematisch die Entwicklung ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Ich wurde dem Berliner Flughafen immer ähnlicher": Der Autor Kai Hensel hat "Terminal" geschrieben, einen Roman über den BER, und er hat sich mit dem Fertigwerden nicht leichtgetan. Ein Treffen am Schauplatz der Handlung. Zum Artikel (SZ Plus)