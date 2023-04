Nachrichten am 14. April 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Baerbock warnt China vor "Horrorszenario" um Taiwan. Kein einfacher Besuch: Die Außenministerin möchte zugleich die wirtschaftlichen Beziehungen pflegen sowie die Menschenrechte ansprechen. Und dann ist da noch Taiwan. Zum Artikel (SZ Plus)

Mutmaßlicher Urheber des Pentagon-Leaks angeklagt. In den USA verstauen Präsidenten Akten in ihrer Garage - und ein Berufsanfänger hat Zugriff auf Geheimdokumente. Jetzt wurde der Verdächtige einem Richter vorgeführt. Die Suche nach Schwächen im System hat erst begonnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Waffen-Fans und einsame Jungs: Ein Streifzug durch die Welt des 21-jährigen Leakers (SZ Plus)

Sieben Jahre Haft für dm-Erpresser. Etwa eine halbe Million Euro hatte der Mann von der Drogeriekette kassiert, nachdem er einen Sprengsatz in einer Freiburger Filiale gezündet hatte. Nun ist er verurteilt. Zum Artikel

Jupitersonde "Juice" gestartet. Bei den Eismonden des Planeten soll die Raumsonde nach Spuren von Leben suchen. Noch nie hat die europäische Raumfahrtagentur ein so weit entferntes Ziel angesteuert. Zum Artikel

Tuchel steht weiter zu reumütigem Mané. Nach der körperlichen Attacke gegen seinen Mitspieler Sané sieht der Trainer des FC Bayern die interne Sperre Manés für das Ligaspiel gegen Hoffenheim als berechtigt an. Tuchel tritt ausdrücklich als "Anwalt und Verteidiger" des Spielers auf - und will den Fall damit als "abgehandelt" betrachten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: