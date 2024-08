Was heute wichtig war

Suche nach Atomendmülllager verzögert sich. Ein Standort für die Lagerung des gefährlichen Atommülls kann frühstens in 50 Jahren bestimmt werden, also 2074. Das geht aus einer Analyse des Bundesamts für die Sicherheit der kerntechnischen Entsorgung hervor. Gemessen an den ursprünglichen Plänen wäre das 43 Jahre später. Begründet wird die Verzögerung mit dem aufwendigen Auswahlverfahren, in dem Bürger und Bundestag in jeder Phase beteiligt werden. Zum Artikel