Lindner will Debatte über EU-Atombombe. Der FDP-Chef zeigt sich offen für die nukleare Bewaffnung Europas. Auch Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, äußert sich in diese Richtung. Befeuert wurde die Debatte von den jüngsten Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte kürzlich erklärt, er würde Nato-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, keinen Schutz vor Russland gewähren. Zum Artikel

Niedrige Preise für Gewerbeimmobilien könnten zur Wirtschaftskrise führen. Die Trends zu Home-Office und Online-Shopping veranlassen viele Firmen dazu, Büro- und Gewerbeflächen dauerhaft aufzugeben. Das sind zwei von mehreren Gründen dafür, dass die Preise von Gewerbeimmobilien derzeit in hoher Geschwindigkeit fallen. Die Politik ist alarmiert: Die Erfahrungen der Wirtschaftskrise 2008 zeigen, dass Kreditausfälle Banken in Schieflage bringen und damit letztlich die Volkswirtschaft in eine Rezession stürzen können. Zum Artikel (SZ Plus)

Parteien laden zum politischen Aschermittwoch nach Niederbayern. Ganz offiziell dürfen sich die Politiker dort verbal anrempeln. Üblicherweise geht die Opposition im Bierzelt auf die Regierungsparteien los und umgekehrt. CSU und Freie Wählern dürften außerdem kräftig gegen die Ampelkoalition in Berlin austeilen. Neu im Reigen der Parteien ist das Bündnis Sahra Wagenknecht. Zum Artikel

US-Republikaner stimmen für Amtsenthebung des Heimatschutzministers. Die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus fällt äußerst knapp den historischen Beschluss, ein Impeachment-Verfahren gegen Alejandro Mayorkas anzustreben. Sie wirft ihm vor, die Grenzen nicht ausreichend zu schützen. Allerdings dürfte der Senat das Verfahren einstellen oder Mayorkas freisprechen. Mit dieser Wahlkampfaktion sind die Republikaner schon einmal gescheitert. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestagspolitiker warnen vor Russland-Spionage durch AfD. Mitglieder der Grünen, FDP und Union fürchten eine Unterwanderung demokratischer Institutionen und Spionage durch Abgeordnete der AfD. Diese könnten Russland nahestehen, so die Warnung. Hintergrund ist unter anderem die Einstufung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als gesichert rechtsextreme Bestrebung. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg im Nahen Osten

Experten halten baldigen Angriff auf Libanon für denkbar. Die libanesische Terrororganisation Hisbollah feuert seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen ständig kleinere Raketen. Die Israelis antworten mit Luftangriffen. Noch in diesem Frühjahr könnte aus dem unerklärten Krieg ein echter Krieg werden, der sich auf die gesamte Region ausweiten würde. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Militär zeigt offenbar verlassenes Versteck von Hamas-Anführer. Einem Video zufolge soll Jahia Sinwar in einem Tunnelabschnitt unter der Stadt Chan Yunis gelebt haben, von dort aber bei Eintreffen von Israels Militär geflohen sein. Ein Armeesprecher zeigt sich weiter entschlossen, Sinwar zu finden. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen