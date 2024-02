Fußballer Andreas Brehme ist tot. Andreas Brehme hat im Juli 1990 einen Elfmeter verwandelt, der nicht nur Deutschland zum Weltmeister machte, sondern auch das passende Tor zur deutschen Einheit war. Nachruf auf einen Fußballer, der sich zum Glück nicht entscheiden musste, welcher Fuß sein besserer war. Zum Nachruf (SZ Plus)

Strack-Zimmermann will für "Taurus"-Antrag der Union stimmen. Der Kanzler gerät in der Debatte um eine Lieferung des Marschflugkörpers unter Druck: Die Ampelfraktionen fordern neue Waffensysteme, die FDP-Verteidigungspolitikerin will sich in der Frage einem Oppositionsantrag anschließen. Die SPD und Scholz geben sich noch unbeeindruckt. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Selenskij erinnert an gewaltsame Maidan-Proteste vor zehn Jahren

EXKLUSIV EU will Instagram, Tiktok und X unter Druck setzenIn einer von der EU-Kommission eingerichteten Datenbank müssen Online-Plattformen erstmals öffentlich machen, wie sie mit problematischen Inhalten umgehen. Doch wesentliche Informationen fehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

UN-Resolution für Waffenruhe im Gazastreifen scheitert an US-Veto. Angesichts der Sorge um eine drohende israelische Militäroffensive im Gebiet um die Stadt Rafah fand der Vorschlag bei den übrigen Ratsmitgliedern breite Zustimmung. Die israelische Armee fordert die Einwohner von zwei Vierteln der Stadt Gaza zur Flucht auf - womöglich ein Zeichen für einen bevorstehenden Militäreinsatz. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen des Tages: