Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Afghanistan: Johnson will Biden um Verlängerung des Rettungseinsatzes bitten. Großbritanniens Premier werde das Thema am Dienstag beim Sondergipfel der G-7-Staats- und Regierungschefs ansprechen. Sein Sprecher erklärte, dass eine Fortsetzung der Mission ohne die USA nicht denkbar sei. Eigentlich wollen die USA ihre Truppen am 31. August zurückholen. Ein Sprecher der Taliban erklärt, eine Verlängerung der Frist zur Evakuierung käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung seines Landes gleich. Das sei weder notwendig noch werde man sich darauf einlassen. Zum Artikel

Terrormiliz IS: Dem Kalifen treu ergeben. Die westlichen Truppen und auch die Taliban haben den IS in Afghanistan bekämpft - dennoch ist die Terrormiliz in der Lage, schwere Anschläge in Kabul zu verüben. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Erftstadt soll Warnungen ignoriert haben. Bereits am Mittag des 14. Juli sollen Fachleute des Erftverbandes ein außergewöhnliches Hochwasser prognostiziert haben. Feuerwehr und Stadtverwaltung in Erftstadt hätten die drohende Überflutung aber ignoriert und so den Bürgern etwa 20 Stunden an Möglichkeit zur Flucht genommen, berichtet nun der WDR unter Verweis auf eigene Recherchen. Zum Artikel

Unwetterlagen in den USA: Nach Überschwemmungen mehr als 20 Tote in Tennessee. Zwei große Unwetterlagen treffen am Wochenende Hunderttausende Menschen in den Vereinigten Staaten: Während im Bundesstaat Tennessee bei Überschwemmungen nach starken Unwettern mindestens 21 Menschen sterben, bringt der Tropensturm Henri der Nordostküste heftige Regenfälle. Tausende Haushalte sind zeitweise ohne Strom. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bericht: Corona-Kabinett einigt sich auf Abschaffung der Inzidenz-Werte. Man habe sich darauf verständigt, dass künftig als neuer wesentlicher Indikator die Belastung des Gesundheitssystems herangezogen werden soll, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungskreise. Gesundheitsminister Spahn (CDU) hat sich zuvor dafür ausgesprochen, die Messgröße eines Inzidenzwerts von 50 aus dem Infektionsschutzgesetz zu streichen. Zum Artikel

EM-Finale in Wembley war ein Event der Superspreader. Beim Endspiel steckten sich Tausende Menschen mit dem Coronavirus an. "Dies sollte uns allen eine Warnung sein", erklärt die britische Gesundheitsbehörde. Aus ihren Zahlen geht hervor: 2295 der Anwesenden in und um das Stadion sollen zum Zeitpunkt des Finales höchstwahrscheinlich infektiös gewesen sein. 3404 weitere Menschen sollen sich rund um dieses Ereignis infiziert haben. Zum Artikel

Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält vollständige US-Zulassung. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Mittel als erstem Vakzin in den USA die vollständige Zulassung erteilt. Sie gelte für Menschen ab 16 Jahren, teilt die FDA mit. Bislang lag eine Notfallzulassung vor. Diese gilt für Personen ab zwölf Jahren weiterhin. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Wie die USA ihre Feinde bewaffnet haben. Gewaltige Mengen an Kriegsgerät sind in die Hände der Sieger in Afghanistan gefallen. Wird aus der Streitmacht islamistischer Sandalen-Krieger nun eine richtige Armee? Zum Artikel

Die CSU an der Schamgrenze. Die jüngsten Umfragen sind für Markus Söder und seine Partei niederschmetternd. Liegt es daran, dass quasi über Nacht das politische Topthema gewechselt hat? Interessant ist jedenfalls, wer alles auf Kosten der CSU gewinnt. Zum Kommentar

Unmut gegen Sané. Beim 3:2 gegen den 1. FC Köln zieht Leroy Sané Pfiffe mancher Bayern-Fans auf sich. Seine schwache Leistung hat aber auch mit einer gewagten Aufstellung von Trainer Julian Nagelsmann zu tun. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Eine Blume namens Kamala Harris. Singapur ehrt die US-Vizepräsidentin auf besondere Weise, ein neuseeländischer Minister löst mit einem Versprecher Heiterkeit aus, und Ex-Boxer Axel Schulz erzählt, warum er den Mauerfall verpasste. Die Leute-Meldungen des Tages