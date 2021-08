Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Afghanistan - Bürokratie verhinderte frühzeitiges Ausfliegen von Helfern. Das Verteidigungsministerium hatte bereits für den 25. Juni, vier Tage vor dem Ende des Bundeswehreinsatzes, zwei Charterflugzeuge bei spanischen Airlines organisiert. In einer "einmaligen" Aktion sollten 60 Ortskräfte und ihre Angehörigen - maximal 300 Personen - nach Deutschland gebracht werden. Wegen Hindernissen bei der Pass- und Visa-Vergabe wurden die Flüge aber storniert. Zum Artikel

Bundeswehr bringt weitere Deutsche und Ortskräfte aus Kabul heraus. Mit dem ersten Militärtransporter des Tages werden 176 Menschen aus Kabul geflogen. Insgesamt sollen am Mittwoch vier Maschinen in Richtung Usbekistan abheben. Bislang wurden mehr als 450 Menschen in Sicherheit gebracht, die ersten sind schon in Deutschland. Der geflohene Präsident Ghani hält sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Taliban-Vertreter treffen sich in Kabul mit Ex-Präsident Karsai. In mehreren afghanischen Städten protestieren Menschen gegen die neuen Herrscher. Die Taliban reagieren teilweise mit Gewalt. Zum Liveblog

London entscheidet - Brüssel redet. Während Großbritannien ankündigt, mindestens 20 000 Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, tut sich die EU schwer mit großzügigen Gesten. Sie vertraut lieber auf ein Mittel, das sie in der Flüchtlingspolitik nach 2015 eingesetzt hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesverfassungsgericht erklärt hohe Steuerzinsen seit 2014 für verfassungswidrig. Sechs Prozent im Jahr seien angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase seit 2014 "evident realitätsfern", urteilen die Richter. Sie ordnen für einige Steuerbescheide ab dem Jahr 2019 eine rückwirkende Korrektur an. Die Entscheidung gilt für Steuernachzahlungen ebenso wie Erstattungen. Die Zinsen gibt es bei der Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Sie werden fällig, wenn sich eine Steuernachzahlung oder -erstattung um mehr als 15 Monate verzögert. Zum Artikel

Regierung gibt massive Hilfen für die Autoindustrie frei. Für den Wandel hin zu klimaschonenderen Antrieben steht nun zusätzliche Unterstützung vom Bund bereit. Ein dafür vorgesehener "Zukunftsfonds" mit einem Volumen von einer Milliarde Euro bis 2025 sei jetzt startklar, sagt Finanzminister Scholz nach einem "Autogipfel" mit Kanzlerin Merkel und Vertretern von Branche, Gewerkschaften und Ländern. Zum Artikel

Bundestagswahl

Wie die SZ die Bundestagswahl vorhersagt. Umfragen, kombiniert mit politikwissenschaftlichen Erklärungsansätzen. So will die SZ in diesem Jahr vorhersagen, wie die Wahl im September ausgehen könnte. Ein Blick hinter die Kulissen. Zum Artikel

"Thüringen ist zu einer politischen Karikatur geworden". Die Landtagswahl ist abgeblasen, der Neustart gescheitert. Eineinhalb Jahre nach der desaströsen Kemmerich-Wahl fragt man sich in Thüringen: Wie nur soll es weitergehen? Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Mit diesen Argumenten überzeugen Sie Impfskeptiker. Rund 56 Prozent der Deutschen sind bereits zweimal geimpft - doch Millionen sträuben sich noch. Was tun, wenn man Impfskeptiker im Freundes- und Familienkreis hat? Der Psychologe Philipp Schmid gibt Tipps, wie man überzeugt - ohne zu bevormunden. Zum Artikel (SZ Plus)

Die gefährliche Strategie der pakistanischen Generäle. In Islamabad wird der Sieg der Taliban eher mit Freude als Bestürzung aufgenommen. Islamistische Kämpfer und Terroristen dürfen im Land seit Jahren unterschlüpfen. Doch das könnte sich rächen. Zum Artikel

Nagelsmann beginnt zu hamstern. Mit seinem ersten Sieg als Bayern-Trainer gewinnt er im Supercup gleich seinen ersten Titel. Die zuvor sehr wacklige Defensive zähmt sogar BVB-Stürmer Erling Haaland. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Alpenländisches Soulfood. Pfifferlingsgulasch mit Semmelknödeln ist ein bayerischer und österreichischer Klassiker. Ein Rezept, das Lust auf den Herbst macht. Zum Artikel