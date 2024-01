Parteiübergreifend große Bedenken wegen möglichen AfD-Verbotsverfahrens. Bundestagsabgeordnete sowohl der Ampelkoalition als auch der Union sehen in der AfD eine Gefahr für die Demokratie. Und doch zeichnet sich in keiner Fraktion bisher eine eindeutige Mehrheit für ein Verbot der Partei ab. In der SPD sind viele Rechts- und Innenpolitiker skeptisch, sie verweisen auf die lange Dauer eines Verbotsverfahrens. Zudem gibt es Zweifel, ob es hinreichend Beweise gibt, die ein Verbot rechtfertigen könnten. Einige befürchten auch eine noch größere Solidarisierung mit der AfD durch ein solches Verfahren. Zum Artikel (SZ Plus)

Europawahlen: Kampf gegen rechts wird EU-Wahlkampf beherrschen

Fragen an einen Soziologen: Was kann der erwachende Protest gegen die Rechtspopulisten bewirken? (SZ Plus)

Sahra Wagenknecht bei "Markus Lanz": Statt um das Bündnis Sahra Wagenknecht geht es um das Geheimtreffen von AfD-Politikern in Brandenburg (SZ Plus)

Berliner AfD-Landeschefin gibt Teilnahme an Treffen von Rechtsextremen im Sommer 2023 zu. Sie sei bei einem Treffen im Haus des früheren CDU-Finanzsenators dabei gewesen, bekennt Kristin Brinker. Dass dort dann auch der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner sprach, habe sie sehr überrascht, so die AfD-Politikerin. Zum Artikel

Warum bald der nächste Bahnstreik droht. Nach dem Lokführerstreik vergangene Woche rief die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) eine Streikpause aus. Doch damit könnte es schon bald vorbei sein. Die Bahn bietet elf Prozent mehr Lohn plus Inflationsprämie, verteilt auf 32 Monate. Und sie ist bereit über kürzere Arbeitszeiten zu reden. Doch eine 35-Stunden-Woche - eine Kernforderung der GDL - sei nicht zu machen. Zum Artikel (SZ Plus)

USA greifen erneut Huthi-Stellungen in Jemen an. Ziel des Einsatzes seien 14 für den Abschuss vorbereitete Raketen gewesen, schrieb das zuständige Regionalkommando des US-Militärs auf der Plattform X. Zuvor hatte eine Drohne aus den von den Huthi-Rebellen kontrollierten Gebieten in Jemen nach US-Angaben ein amerikanisches Schiff im Golf von Aden getroffen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Streit über Abschiebungen: Sunak setzt sich gegen Tory-Rebellen durch. Trotz Kritik in der eigenen Partei stimmt eine Mehrheit im britischen Parlament für das Asylgesetz des Premiers. Irregulär eingereiste Migranten dürfen demnach einfach nach Ruanda abgeschoben werden. Zum Artikel

Bundesregierung verständigt sich auf Plan für mehr gesunde Ernährung im Alltag. Weniger Zucker, Fett und Salz beim Essen vor allem für Kinder, mehr Bio und Regionales beim Mittagstisch in der Kantine: Eine neue Strategie soll helfen, Ernährung in Deutschland gesünder zu machen. Doch für viele der Ideen fehlt dem Bund die Zuständigkeit. Kritik kommt vom Verbraucherverein Foodwatch, der "kaum wirkungsvolle Maßnahmen" sieht. Zum Artikel

Neuer argentinischer Präsident zu Gast in Davos. Javier Milei preist auf dem Weltwirtschaftsforum in der Schweizer Gemeinde den Kapitalismus, mit dem er sein Land aus dem Elend führen will. Er sagt: "Sozialismus führt immer und überall zu Armut." Dass der Westen sich diesem zuwende, will er beobachtet haben und nennt es eine "lächerliche Entwicklung". Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine: Bundestag stimmt gegen "Taurus"-Lieferung an die Ukraine

Facebook: Sheryl Sandberg verlässt nach 12 Jahren den Vorstand von Meta

Demografie: Kommission in den Niederlanden empfiehlt Beschränkung der Migration

Großbritannien: König Charles III. muss ins Krankenhaus - Eingriff an der Prostata

Steuerstrafverfahren eingeleitet: Probleme mit dem Zoll: Arnold Schwarzenegger soll eine wertvolle Uhr nicht angemeldet haben