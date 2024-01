AfD radikalisiert sich weiter. Die in Teilen rechtsextremistische Partei hat bei einem geheimen Treffen diskutiert, wie man Zuwanderer und Deutsche mit ausländischen Wurzeln massenhaft ausweisen könnte. Kanzler Scholz sieht darin einen "Fall für unseren Verfassungsschutz". Ein Extremismusforscher sagt, dass die Dokumentation des Treffens in einem möglichen Parteiverbotsverfahren eine wichtige Rolle spielen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz in Cottbus von protestierenden Bauern empfangen. Öffentliche Auftritte werden für den Bundeskanzler zunehmend zu Spießrutenläufen, in Umfragen ist er so unbeliebt wie keiner seiner Vorgänger. Immer häufiger kommen die Zweifel auch aus den eigenen Reihen, geäußert auf der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion am Nachmittag. Zum Artikel

Lauterbach: Homöopathie soll keine Kassenleistung mehr sein. Schon länger hat der Bundesgesundheitsminister über diese Einsparung nachgedacht, nun macht er Ernst: Weil Globuli und vergleichbare Mittel nachweislich nicht wirken, sollen die Kassen nicht mehr dafür aufkommen. Zum Artikel

EU-Hilfe für die Ukraine: Ungarn scheint seinen Widerstand aufzugeben. Ungarn bietet an, das geplante EU-Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 50 Milliarden Euro mit einer Änderung zu akzeptieren. Die Hilfen sollen nicht direkt für vier Jahre beschlossen, sondern jährlich bewilligt werden. Diplomaten vermuten, dass Regierungschef Orbán sich so wieder Gelegenheiten für ein Veto schaffen möchte. Zum Artikel

Verdi gewinnt so viele Mitglieder wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Jahr 2023 treten 190 000 Beschäftigte der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bei, ein solches Wachstum erlebten die Vorgängerorganisationen zuletzt in den 1980er-Jahren. Für den Umschwung verantwortlich sind die hohen Lohnabschlüsse, die Verdi wegen der hohen Inflation fordert und mittels Streiks durchsetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages