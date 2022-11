Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul und Alexandra Ketterer

Nachrichten kompakt

Kabinett beschließt milliardenschwere Entlastungen. Für mehr als 20 Millionen Gas- und Fernwärmekunden soll die gesamte Dezemberrechnung entfallen. Die Kosten beziffert die Regierung auf neun Milliarden Euro. Insgesamt sollen den Plänen des Bundes zufolge für diese und weitere Maßnahmen bis April 2024 etwa 200 Milliarden Euro fließen. Die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler beraten noch über Umfang und Finanzierung. Bei einem bundesweiten Nahverkehrsticket für 49 Euro signalisieren die Länder Zustimmung, weil der Bund seine Hilfen deutlich aufstockt. Zum Artikel

Die Krise kommt langsam am Arbeitsmarkt an. Zwar sinkt die Zahl der Arbeitslosen von September auf Oktober leicht auf 2,44 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat steigt sie aber um 5,3 Prozent an. Die Energiekrise macht Verbrauchern und Betrieben zu schaffen. Dagegen stellen Gastronomie und Einzelhandel besonders viele Menschen ein. Zum Artikel

EXKLUSIV Superreiche sparen viel Geld in deutschen Gewerbesteueroasen. Um Steuern zu drücken, verlagern manche Unternehmer ihre Firmen auf dem Papier in Orte mit extrem niedrigen Steuern. Sie zahlen dort für ihre Tochterfirmen deutlich weniger Gewerbesteuer als an ihrem Heimatstandort, was ihnen oft Millionen Euro einspart. Das trifft Kommunen, denen dadurch Einnahmen fehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland steigt wieder in Getreideabkommen ein. Erst am Samstag setzte Russland das für die Welternährung wichtige Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine aus. Nun vollzieht Moskau unerwartet eine Kehrtwende. Zum Liveblog

Coronavirus: Lauterbach nennt Kita-Schließungen unnötig. Mit dem Wissen von heute hätte man Betreuungseinrichtungen für kleine Kinder nicht zumachen dürfen, sagt der Gesundheitsminister bei der Vorstellung einer Corona-Kita-Studie. Sie seien "keine wichtigen Treiber der Pandemie" gewesen. Andere Maßnahmen wie die Bildung von Kleingruppen, Hygienemaßnahmen sowie Kontaktbeschränkungen hätten dagegen Wirkung gezeigt. Kinder hätten unter den Folgen von Kita- und Schulschließungen extrem gelitten, sagt Familienministerin Paus. Zum Artikel

Buschmann hält Gefängnisstrafen für Klimaaktivisten für möglich. Die Kritik an der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" wächst. Der Justizminister warnt die Protestierenden vor empfindlichen Konsequenzen. Deren Aktionen könnten das Strafrecht verletzen. Zum Artikel

DFB droht Verlust der Gemeinnützigkeit. Für die Jahre 2014 und 2015 muss der Verband offenbar eine Nachzahlung in zweistelliger Millionenhöhe leisten. Es geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung in Verbindung mit Einnahmen aus der Bandenwerbung. Zum Artikel

