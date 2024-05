Thüringer Landtag: Wie die AfD mit rechter Sprache Politik macht (SZ Plus)

Korruption in der EU: Die Organisation Lobbycontrol fordert eine unabhängige Kontrollbehörde

Steuereinnahmen 2025 niedriger als erwartet. Nach einer Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung soll der Staat im Jahr 2025 insgesamt 995,2 Milliarden Euro einnehmen. Bund, Länder und Kommunen müssen demnach im kommenden Jahr mit fast 22 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im Herbst angenommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nagelsmann gibt vorläufigen EM-Kader bekannt. Die deutsche Nationalmannschaft wird ohne Hummels und Goretzka bei der Fußball-Europameisterschaft antreten. Ins vorläufige Aufgebot schaffen es Sané vom FC Bayern, der Dortmunder Schlotterbeck und überraschend Torhüter Nübel vom VfB Stuttgart. Zum Artikel (SZ Plus)

Ficos Zustand ernst, aber offenbar stabil. Der Gesundheitszustand des slowakischen Ministerpräsidenten ist weiterhin kritisch. Der Täter ist nach offiziellen Angaben ein 71-jähriger Schriftsteller. Der Innenminister spricht von einem "klaren politischen Motiv". Den Sicherheitsleuten des Premiers wird vorgeworfen, trotz Morddrohungen nicht ausreichend auf ein Attentat vorbereitet gewesen zu sein. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Attentat auf Fico könnte wie ein Brandbeschleuniger wirken (SZ Plus)

Neues Rechtsbündnis in den Niederlanden präsentiert Koalitionsvereinbarung. Die Regierung um Geert Wilders, den Chef der nationalistischen, islamkritischen Freiheitspartei PVV, will das "härteste Asylrecht aller Zeiten" umsetzen. Auch in der Klima-, Energie- und Europapolitik plant das neue Kabinett einen radikalen Kurswechsel. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG In den Niederlanden ist jetzt der Radikale normal (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Liveblog Ukraine: Selenskij besucht die Krisenregion Charkiw

Liveblog Israel: Israel verstärkt Truppen in Rafah

In eigener Sache

Kommission legt Gutachten zur Aufarbeitung der gegen Alexandra Föderl-Schmid erhobenen Vorwürfe vor. Die SZ-Chefredaktion äußert sich zum Bericht der Experten: "Der angebliche Plagiatsskandal ist keiner." Das Gutachten stellt aber Verstöße gegen journalistische Standards fest. Zum Artikel