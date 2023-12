EU einigt sich auf Asylreform. Das neue "Gemeinsame Europäische Asylsystem" soll die Migration in die EU begrenzen und steuern. Im Kern geht es um einheitliche Verfahren, schnellere Abschiebungen und mehr Solidarität unter den EU-Staaten. Künftig muss jeder Geflüchtete an den EU-Außengrenzen strikt kontrolliert und registriert werden. Wer nur geringe Aussicht auf Schutz in der EU hat, wird ein rechtsstaatliches Asylverfahren an den Außengrenzen durchlaufen und im Fall einer Ablehnung von dort zurückkehren müssen. Zum Artikel

Meinung Der neue Kurs dient der Abwehr von Flüchtlingen und von Rechtspopulisten (SZ Plus)

Meinung Macrons Regierung verkauft mit der Einwanderungspolitik ihre Seele (SZ Plus)

Einigung auf neue EU-Schuldenbremse steht kurz bevor. Frankreich und Deutschland verständigen sich auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln. Nach monatelangem Streit ist diese jetzt zum Greifen nah. Ziel der Reform ist es erstens, den Ländern mehr Spielraum zu geben, um ihre Schulden abzubauen, während sie weiterhin etwa in Klimaschutz-Maßnahmen investieren müssen. Zweitens möchte die Kommission die Regeln künftig strikter durchsetzen. Zum Artikel

Exklusiv Ein italienischer Ex-Minister über Populismus in Europa, Deutschlands Führungsrolle und den europäischen Finanzmarkt (SZ Plus)

Exklusiv Benko soll Hunderte Millionen zahlen. Ein Staatsfonds aus Abu Dhabi verklagt den österreichischen Immobilienmagnaten sowie einige seiner Firmen und Partner auf 713 Millionen Euro. Benko und Co. sollen Zusagen nicht eingehalten haben. Hat der Staatsfonds Erfolg, könnten andere Investoren nachziehen und Signa-Unternehmen mit Klagen überziehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen zu Chrupalla-Vorfall ein. Der Co-Parteivorsitzende der AfD hatte bei einem Wahlkampfauftritt im Oktober über Schmerzen, Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen geklagt. Er sprach von einem "Anschlag auf meine Person". Nun teilen die Ermittler mit: Man könne zwar nicht ausschließen, dass Chrupalla von einem Unbekannten verletzt wurde, konkrete Hinweise oder Anhaltspunkte für einen solchen Übergriff gebe es aber nicht. Zum Artikel

Exklusiv Streit um Huawei-Ausschluss aus 5G-Netz eskaliert. Deutschland soll aus Sicherheitsgründen unabhängiger von China werden, doch in der Ampelkoalition wächst die Unruhe über die Hängepartie beim geplanten Verbot von Huawei-Bauteilen im modernsten Mobilfunknetz. FDP und Betreiber bremsen, nun wächst der Druck auf den Kanzler, ein Machtwort zu sprechen. Die Risiken durch Technologie aus autoritären Ländern in digitalen Lebensadern seien groß, warnt der stellvertretende Grünen-Fraktionschef von Notz. Zum Artikel (SZ Plus)

Proteste gegen geplante Ticketsteuer für Flugreisende. Statt einer Kerosinsteuer will die Ampelkoalition die Luftverkehrsabgabe erhöhen. Sie soll im kommenden Jahr etwa 580 Millionen Euro zusätzlich einbringen. Die Branche geht dagegen auf die Barrikaden, die Umweltorganisation Greenpeace hingegen äußert sich vorsichtig positiv. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung Die Koalition sollte lieber bei der ermäßigten Mehrwertsteuer auf Fleisch sparen als bei den Landwirten (SZ Plus)

Gunther Emmerlich ist tot. Der Sänger, Moderator und Entertainer war lange an der Dresdner Semperoper tätig und avancierte im Fernsehen zum Zuschauerliebling. Er wurde 79 Jahre alt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Iran: Ein brisantes Urteil könnte es der EU ermöglichen, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen

Krise beim BVB: Hält Dortmund an Trainer Terzic fest? Auch Sportchef Kehl in der Kritik (SZ Plus)

Alles zum Krieg im Nahen Osten

Exklusiv Juristen fordern Ermittlungen nach Tod deutscher Familie in Gaza. Bei einem israelischen Angriff waren die sechs Menschen im Oktober getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights sieht in dem Fall "gewichtige Anhaltspunkte der Begehung von Kriegsverbrechen", die unter das deutsche Völkerstrafgesetzbuch fallen. Sie ruft deshalb den Generalbundesanwalt zu strafrechtlichen Ermittlungen auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Papst-Vertreter: "Wir müssen in Richtung Zweistaatenlösung drängen". Der Lateinische Patriarch in Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, hält die Christmette in Bethlehem "im Schatten des Krieges". Für ihn ist Frieden in der Region nur möglich mit einer neuen politischen Führung auf beiden Seiten. Zum Interview (SZ Plus)