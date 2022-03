Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste zum Krieg in der Ukraine

Russische Armee schneidet die Menschen in der Ukraine von der Versorgung ab. Auch am 11. Kriegstag greifen russische Einheiten zivile Ziele und lebensnotwendige Infrastruktur an. In Mariupol scheitert der zweite Versuch, die eingeschlossene Bevölkerung in Sicherheit zu bringen. In der Stadt Irpin nordwestlich von Kiew werden fliehende Zivilisten mit Granaten beschossen. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Auch zweiter Evakuierungsversuch in Mariupol scheitert

Wie die Bevölkerung in Mariupol leidet. Die Zahl der Toten und Verwundeten in der Stadt gehe mittlerweile "in die Tausende", sagt der Bürgermeister. Die russischen Einheiten beschießen Mariupol von mehreren Seiten, auch Wohnhäuser und Supermärkte werden in Brand geschossen, zudem ist die Stadt seit einer Woche ohne Strom und Heizung, ohne Wasser, Internet und Mobiltelefon. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Kreml versucht, sämtliche unabhängigen Stimmen mundtot zu machen. Eine Verhaftungswelle rollt durch Russland, immer mehr unabhängige Medien verschwinden, Menschen können sich kaum noch bewegen. Zum Artikel

Warum sich Ankara als Vermittler anbietet. Der türkische Präsident Erdoğan pflegt Kontakte sowohl zu Kiew als auch zu Moskau und bringt sich für mögliche Verhandlungen ins Spiel. Doch auch sein Verhältnis zu Putin ist kompliziert und belastet. Am Sonntag telefoniert Erdoğan eine Stunde lang mit Putin - ohne greifbares Ergebnis. Zum Artikel (SZ Plus)

Vermittlungsversuche von Premier Bennett: Auch Israels Premier stößt bei Putin auf taube Ohren

Die russische Luftfahrt zerfällt. Bis Ende des Monats wollen ausländische Leasingunternehmen rund 600 Flugzeuge aus Russland abziehen. Auf Dauer werden die russischen Fluggesellschaften ihren Flugbetrieb so nicht aufrechterhalten können. Zum Artikel

Das Wochenende kompakt

EXKLUSIV Wie eine europäische Firma zur Naturzerstörung in Guatemala beiträgt. In der roten Erde von El Estor lässt die Bergbaugesellschaft Solway Investment Group mit Sitz im schweizerischen Zug nach Nickel graben. Die Anwohner protestieren - ohne Erfolg. Ein Datenleck aus ihrem Innersten zeigt, wie das Unternehmen seine Macht ausspielt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesweiter Inzidenzwert steigt auf 1231. Das Robert-Koch-Institut meldet etwa acht Prozent mehr Neuinfektionen als vergangenen Sonntag. Die Nachfrage nach dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax ist bisher gering. Gesundheitsminister Lauterbach warnt vor einer Infektionswelle im Sommer. Zum Corona-Newsblog

"Heute wird man mich heimschleifen müssen": Reportage aus einem wiedereröffneten Club in Oberbayern (SZ Plus)

Vorwurf sexualisierter Gewalt: Marilyn Manson verklagt Schauspielerin. Evan Rachel Wood wirft dem Musiker vor, sie vergewaltigt zu haben. Er hat sie nun wegen Verleumdung angezeigt. Manson will mithilfe seiner Anwälte gar eine Verschwörung mehrerer Frauen beweisen. Zum Artikel (SZ Plus)

Außerdem wichtig

Das hat am Wochenende viele interessiert

Was bricht Putin? Mit Sanktionen hat der Westen Russland massiv unter Druck gesetzt. Putins Truppen jedoch richten sich auf einen langen Zermürbungskrieg ein. Kann der russische Präsident überhaupt noch zurück? Über die Optionen und das, was besonders wirkungsvoll sein könnte. Zur Analyse (SZ Plus)

Geht endlich sparsamer mit Diesel und Benzin um. Deutschland hat einen Teil seiner Rohölreserven freigegeben. Das ist ein Aufruf zum Sparen - und jeder kann dazu einen Beitrag leisten, allen voran die Autofahrer. Ein Appell an die Vernunft. Zum Kommentar (SZ Plus)

EXKLUSIV "Aktuell nicht mehr funktionsfähig". Tausende Schutzräume wurden in Deutschland nach dem Kalten Krieg stillgelegt. Es gibt keinen einzigen öffentlichen Bunker. Wegen Russlands Invasion deutet sich jetzt ein Umdenken an. Die Regierung stellt den Bunker-Rückbau auf den Prüfstand. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Goodbye, London! Die Queen wechselt ihren Wohnsitz, Wladimir Kaminer vermisst die Virologen, und Halle Berry hat nicht viel übrig für Nostalgie. Zum Artikel