Wichtigste zum Coronavirus

Welche neuen Corona-Regeln nun gelten. Bundeskanzler Scholz und die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer haben sich in einer Schaltkonferenz auf leichte Änderungen der Corona-Maßnahmen geeinigt. Unter anderem unterliegen künftig auch Genesene und doppelt Geimpfte der Testpflicht, wenn sie Bars, Cafés oder Restaurants betreten wollen. Nur Geboosterte müssen keinen aktuellen Schnelltest vorlegen. Zum Artikel

2G plus in der Gastronomie: Wenn es Stornierungen hagelt

MEINUNG Wie sich fast alle plötzlich vor der Impfpflicht drücken. Erst wollte niemand aus der Politik an eine Impfpflicht denken. Als klar wurde, dass ein Großteil der Öffentlichkeit sich dafür ausspricht, drehte sich der Wind. Nun müsste sich jemand an die Umsetzung wagen - und wieder findet sich niemand. Zum Kommentar

Nachrichten im Überblick

Kasachstans Präsident erteilt Schießbefehl. "Ohne Vorwarnung" sollen Armee und Sicherheitskräfte auf Demonstrierende schießen, verkündet Präsident Kassym-Jomart Tokajew in einer Fernsehansprache. Außerdem dankte er Russland und anderen Nachbarstaaten für das Entsenden von "Friedenstruppen". Tokajew verspricht sich von Putins Eingreifen nicht nur ein Ende der Unruhen. Er will auch seinen Vorgänger Nursultan Nasarbajew endgültig entthronen. Zum Artikel

Gerät Pekings Macht ins Wanken? Es ist ein Versprechen gegenüber dem Volk, das Chinas Parteichef Xi Jinping und seine Regierung an der Macht hält: Wer sich den Regeln ohne Widerworte beugt, kommt zu Wohlstand. Doch viele Chinesinnen und Chinesen bekommen Zweifel an dem Deal. Zum Artikel (SZ Plus)

Das Artensterben ist die zweite ökologische Katastrophe. Der Klimawandel treibt Politik, Industrie und Aktivistinnen zurecht um. Doch im Schatten der Debatte um die globale Erwärmung und ihre Folgen droht eine weitere Gefahr, die es dringend zu verhindern gilt. Ein Achtel aller bekannten Tier- und Pflanzenarten könnte für immer von der Erde verschwinden. Zum Artikel

Sidney Poitier ist tot. Er war der erste schwarze Schauspieler, der für eine Hauptrolle einen Oscar erhielt. Die Jury verlieh ihm den Preis 1964 für seine Rolle in "Lilien auf dem Felde". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Die Impfpflicht gerät ins Wanken. Die Bundestagsdebatte über eine Verpflichtung zur Corona-Impfung verzögert sich. FDP-Chef Lindner verweist auf "neue Erkenntnisse und Veränderungen der Lage" durch die Omikron-Variante. Zum Artikel (SZ Plus)

SZ Magazin Mit kleinen Ernährungsänderungen viel erreichen. Endlich gesünder essen, wünschen sich viele und scheuen doch die große Ernährungsumstellung. Der Mediziner Matthias Riedl hat zwölf Tipps, wie man behutsam zu einem besseren Körpergefühl kommt, darunter: Nudeln neu denken, abends mehr Eiweiß und keine Verbote. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Heizung der Zukunft. Nach den Plänen der neuen Bundesregierung soll es in deutschen Haushalten mehr Wärmepumpen geben. Welche Förderungen gibt es dafür? Und wie klimafreundlich sind sie tatsächlich? Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Wer grüßt in der Pandemie am besten? Der erste Eindruck zählt bekanntlich. Die Frage nach der richtigen Begrüßungsform für das richtige Gegenüber ist also ohnehin kompliziert. In der Pandemie ist der Druck umso größer. Neun lehrreiche Beispiele. Zum Artikel