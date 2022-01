Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Tobias Bug

Das Wichtigste zum Coronavirus

Gesundheitsminister wollen Quarantäne für manche Erkrankte und Kontaktpersonen verkürzen. Ärzteschaft, Pflegepersonal und Polizisten sollen sich nach Kontakt zu einer infizierten Person künftig schon nach fünf Tagen freitesten können. Für alle anderen Kontaktpersonen soll die Quarantäne einheitlich sieben Tage dauern, wenn sie geimpft sind und symptomfrei bleiben. Über die Vorschläge der Gesundheitsminister entscheiden am Freitag die Ministerpräsidenten und Kanzler Scholz. Womöglich geht es auch um härtere Kontaktbeschränkungen. Corona-News aus Deutschland

Wut und Empörung über Ausnahmeregelung für Djokovic. Der Tennis-Weltranglistenerste Djokovic darf offenbar ohne die vorgeschriebene Corona-Impfung bei den Australian Open starten - das führt zu harscher Kritik im Gastgeberland. Turnierdirektor Tiley und der australische Premierminister Morrison und fordern den Serben auf, die Hintergründe für seine medizinische Ausnahmegenehmigung offenzulegen. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Union unterstützt zweite Amtszeit Steinmeiers. CDU und CSU hatten zuletzt überlegt, eine weibliche Gegenkandidatin aufzustellen, verzichten nun aber darauf. Der Bundespräsident solle aus "parteipolitischem Hickhack" herausgehalten werden, sagt CDU-Chef Laschet. Zuvor hatten schon SPD, FDP und Grüne angekündigt, für Steinmeier stimmen zu wollen. Seine Wiederwahl am 13. Februar gilt als sicher. Zum Artikel

Meinungen aus CDU und CSU zum Bundespräsidenten​​​​: "Eine glaubwürdige Stimme, die zusammenführt"

MEINUNG Im Labyrinth der Lügen. Eine erschreckend große Minderheit hält den Sturm auf das Kapitol vor einem Jahr weiter für eine patriotische Tat. Wenn die Mehrheit nicht dagegen aufsteht, ist Amerikas Demokratie ernsthaft in Gefahr. Zum Kommentar (SZ Plus)

Warum ein Energiekonzern plötzlich elf Milliarden Euro braucht. Strom und Gas sind gerade so teuer wie nie zuvor - für Uniper eigentlich ein gutes Geschäft. Doch plötzlich sichert sich der Energiekonzern Kredite in Milliardenhöhe, auch vom Staat. Ein Lehrstück eines ziemlich verrückten Marktes. Zum Artikel

Der alte Lappen muss weg. Autofahrerinnen und Autofahrer, die noch mit einem alten Papier-Führerschein unterwegs sind, bleiben nur noch wenige Tage, um ihn in einen fälschungssicheren Scheckkarten-Führerschein umzutauschen. Zum Artikel

Jordanien gendert. In der Verfassung des arabischen Landes werden jetzt auch explizit Frauen angesprochen. So wurde die zusätzliche Anrede "jordanische Staatsbürgerinnen" in den Abschnitt aufgenommen, der die Rechte und Pflichten der Bürger benennt. Der Änderung ist eine hitzige Diskussion vorausgegangen, die in einer Prügelei im Parlament gipfelte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Falscher Applaus: Warum Mozarts Karriere in Italien plötzlich endete. Drei Opern schrieb der junge Mozart für Mailand. Alle waren begeistert, doch dann war seine Italien-Karriere plötzlich zu Ende. Zum Artikel

Die Geschichte einer Stalkerin. Sie führen eine harmonische Ehe. Bis Franco eines Tages merkt, dass etwas nicht stimmt mit seiner Frau. Dann folgt der Albtraum. Zum Artikel

Toxische Denkmäler. Deutschlands größter Giftschrank: Eine Ausstellung in Spandau zeigt Statuen und Skulpturen, die aus der Öffentlichkeit entfernt wurden. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Fahr'n, fahr'n, fahr'n: Keiner hat die deutsche Seele so vertont wie die Jahrhundertband "Kraftwerk". Jetzt hat ein amerikanisches Paar den VW Käfer eines Band-Gründers gekauft und bringt ihn in die USA. Geht da gerade ein Stück Geschichte verloren? Zum Artikel (SZ Plus)