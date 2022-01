SZ am Abend

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Die wichtigsten Nachrichten im Überblick

Koalitions-Konflikt über Erdgas-Pläne der EU. Brüssel will Investitionen in Gas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Bei FDP-Finanzminister Lindner stoßen die Überlegungen zum Erdgas auf Zustimmung, Grünen-Klimaminister Habeck lehnt sie generell ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Finanzminister verspricht Entlastungen in Höhe von mehr als 30 Milliarden Euro. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in dieser Legislaturperiode deutlich entlastet werden. Für Unternehmen plant der Finanzminister ein "Corona-Steuergesetz". Zum Artikel

Hamas feuert erneut Raketen. Zwei Geschosse aus Gaza landen im Meer vor Tel Aviv. Israels Luftwaffe antwortet mit Angriffen auf Stellungen der Islamisten. Mit der Ruhe nach dem Krieg im Mai scheint es nun vorbei zu sein. Zum Artikel

Wahlkreisbüro von Ex-Ostbeauftragtem Wanderwitz beschädigt. Unbekannte haben das Büro des CDU-Politikers angegriffen. Auch bei Bundesgesundheitsminister Lauterbach in Köln wurde in der Silvesternacht ein Fenster eingeworfen. Zum Artikel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Deutsches Kreuzfahrtschiff unterbricht Reise wegen etlicher Corona-Fälle. Die Fahrt der "Aida Nova" endet ungeplant in Lissabon, die Urlauber werden per Flugzeug zurückgebracht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist zuversichtlich, dass das Covid-Medikament Paxlovid noch im Januar nach Deutschland geliefert wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut leicht an. Corona-News im Überblick

Corona-News aus Bayern: Aiwanger fordert vom Bund mehr Hilfe für Bars und Clubs

Vier Bayern-Spieler positiv auf Corona getestet. Manuel Neuer muss das Rückrunden-Auftaktspiel seiner Mannschaft gegen Gladbach von den Malediven aus verfolgen, in häuslicher Isolation nach einem positiven Corona-Test im Urlaub. Die FC-Bayern-Spieler Coman, Tolisso und Richards sind ebenfalls infiziert, genauso wie vier Gladbacher. Bei Bayern wird an diesem Montag vor dem Training der gesamte Kader getestet. Zum Artikel

Schweizer Regierung zögert mit Verschärfungen. Im Nachbarland explodieren die Fallzahlen bei vergleichsweise niedriger Impfquote. Doch obwohl es in der Bevölkerung Rückendeckung für strengere Corona-Regeln gäbe, wollen die Verantwortlichen in Bern zunächst die Wirkung von 2G- und 2G-Plus-Regeln sowie der Home-Office-Pflicht abwarten. Zum Artikel

Daten zur Pandemie: Sehen Sie hier unsere Übersicht in Grafiken

Das Wochenende kompakt - Was sonst noch wichtig war

Das hat am Wochenende viele interessiert

Fünf Wirtschaftsköpfe, auf die es in diesem Jahr ankommen wird. 2022 wird ein herausforderndes Jahr. Diese Personen lohnt es sich dabei im Blick zu behalten. Zum Video

Mythos Ordnung. Schon längst geht es beim Aufräumen nicht mehr darum, ordentlich zu sein: Wer aufräumt, sortiert angeblich auch Kopf und Leben. Wirklich? Zum Artikel (SZ Plus)

Was Mieter einbauen dürfen. Viele hätten gerne eine neue Küche, einen Kamin oder ein modernes Bad - und würden das auch auf eigene Kosten umsetzen. Aber ganz so einfach ist das nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Man kann überleben mit Pommes und Lebenwurstbrot". Eltern sind heute irre nervös, wenn es ums Essen geht, findet Familientherapeutin Christine Ordnung. Im Interview erklärt sie, warum wir neue Tischmanieren brauchen - für Erwachsene. Zum Artikel