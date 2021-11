Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Miriam Dahlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bayern verschärft Corona-Maßnahmen weiter. Ministerpräsident Söder verkündet ein neues Stufenkonzept für den Freistaat. Man wolle blocken, bremsen, boostern - also weniger Kontakte, Infektionszahlen reduzieren und mehr Impfungen. Künftig soll es Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Die Clubs müssen wieder schließen, Weihnachtsmärkte werden abgesagt. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 1000 soll das öffentliche Leben in weiten Bereichen heruntergefahren werden. Dafür werden alle Impfzentren komplett hochgefahren. Zum Artikel

Österreich verhängt Lockdown für alle und plant Impfpflicht ab Februar. Von Montag an gilt in Österreich auch für Geimpfte und Genesene eine landesweite Ausgangssperre. Diese soll maximal 20 Tage gelten. Danach soll wieder die 2-G-Regel in Kraft bleiben. Als erstes Land in Europa will Österreich ab Februar eine Impfpflicht einführen.Zum Artikel

EXKLUSIV Bundesverfassungsgericht berät über Schulschließungen. Auf dem Prüfstand liegen die Regeln aus dem Frühjahr, bei einem Inzidenzwert ab 100 nur noch Wechselunterricht abzuhalten und ab 165 automatisch ins Homeschooling zu wechseln. Um deren Rechtmäßigkeit beurteilen zu können, hat Karlsruhe wissenschaftliche Expertisen eingeholt. Auffallend viele beäugen das Instrument der Schulschließungen kritisch. Nach eineinhalb Jahren Pandemie sei unübersehbar, dass nicht nur das Virus, sondern auch dessen Bekämpfung körperliche und psychische Schäden verursachen könne. Zum Artikel

Deutschlands neue Härte in der Corona-Pandemie. Deutschland hat die Warnungen der Wissenschaft lange nicht ernst genommen. Jetzt spitzt sich die Lage dramatisch zu - und die Politik versucht, ihren Kurs in letzter Minute zu ändern. In Bayern werden beispielsweise Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eingeführt und beim Corona-Gipfel sprachen sich Bund und Länder unter anderem dafür aus, eine Impfpflicht für Mitarbeiter bestimmter Branchen einzuführen. Zum Artikel

RKI-Chef Wieler sieht Deutschland in einer nationalen Notlage. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts findet erneut drastische Worte für die aktuelle Corona-Lage. "Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch", so Wieler. In manchen Regionen könne die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet werden. Er plädiert für strengere Maßnahmen: Es gelte jetzt Impflücken zu schließen und Kontakte zu reduzieren. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Johnsons Verhalten wird zur realen Gefahr. Keine Beschränkungen, besorgniserregende Zahlen und ein Premierminister, der es okay findet, im Krankenhaus keine Maske zu tragen: Das Verhalten des Premiers führt zu einem widersprüchlichen Handeln in der Gesellschaft. Zum Beispiel orientieren sich viele Menschen an Johnson und verzichten auf den Mund-Nasen-Schutz (SZ Plus). Zum Artikel

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV "Eine Koalition sollte mit der Absicht antreten, gemeinsam wiedergewählt zu werden". Die Zeiten, in denen Christian Lindner die Fantasie für ein Ampel-Bündnis fehlte, sind vorbei. Inzwischen denkt er über die nächsten vier Jahre hinaus. Ein Gespräch über die Koalitionsverhandlungen, eine mögliche Impfpflicht - und Versäumnisse der Union (SZ Plus). Zum Interview

Bundeswahlleiter erhebt Einspruch gegen Teile der Wahl im September. Aufgrund der Häufung und Schwere von einzelnen Wahlfehlern erklärt Thiel, dass er Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl in sechs Berliner Wahlkreisen eingelegt habe. Aufgrund der Probleme am Wahltag könne nicht ausgeschlossen werden, "dass sich ohne diese Vorkommnisse eine andere Sitzverteilung des Deutschen Bundestages ergeben hätte". Am Wahltag war es in den Wahlkreisen aufgrund von fehlenden oder falschen Stimmzetteln zu einer zeitweisen Schließung von Wahlräumen sowie aus anderen Gründen zu Schlangen vor Wahlräumen gekommen. Wichtige Nachrichten zur Regierungsbildung

Europas Parlament soll mitten in der Pandemie nach Straßburg umziehen. Die Parlamentarier der EU sollen wieder mal von Brüssel nach Straßburg umziehen, um dort gemeinsam zu debattieren. Und das mitten in der Pandemie. Viele Abgeordnete fürchten sich vor einem Superspreader-Event. Sie verstehen nicht, was den Parlamentspräsidenten antreibt, mehr als 700 Menschen in Straßburg zusammenkommen zu lassen. Zum Artikel

Terrorismus bestimmt den Wahlkampf in Frankreich. Die Terroranschläge in Paris und Nizza sowie die Ermordung des Lehrers Samuel Paty haben die politische Debatte nachhaltig vergiftet. Im Präsidentschaftswahlkampf ist die Gleichsetzung von Terror und Migration zum Konsens geworden, auch jenseits des rechten politischen Lagers (SZ Plus). Zum Artikel

US-Bundesstaaten ermitteln wegen Instagram. Mehrere amerikanische Bundesstaaten haben Ermittlungen gegen Meta eingeleitet. Der Tech-Konzern, der bis vor Kurzem noch Facebook hieß, soll Hinweise darauf gehabt haben, dass seine Online-Plattform Instagram die psychische Gesundheit junger Menschen beschädige. Diese Hinweise habe der Konzern aber wissentlich ignoriert und sich stattdessen von seinem Profitstreben leiten lassen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Das haben Bund und Länder beschlossen. Flächendeckend 2 G, wo die Krankenhäuser voll werden, Impfpflicht für alle Beschäftigten in bestimmten Einrichtungen, 3 G in der Bahn: Die Beschlüsse der Corona-Konferenz im Überblick. Zum Artikel

Maybrit Illner zur Pandemielage: "Ihr habt komplett versagt". Ärztechef Montgomery geht mit Fundamentalkritik auf die beiden Politiker in der TV-Runde los. Irritierender aber als deren provozierende Ruhe ist die Ratlosigkeit, mit der sie alle Fragen wegbeantworten. Zum Artikel

Wie gut ist Deutschland geschützt? Die Zahl der Neuinfektionen schießt in nie gekannte Höhen, die Wirkung der Vakzine lässt nach. Warum eine hohe Impfquote trotzdem entscheidend ist. (SZ Plus) Zum Artikel

Zu guter Letzt

Hopf hoch! War ja irgendwie klar, dass der Wiedehopf die Wahl zum "Vogel des Jahres" gewinnt, so wie er aussieht. Über einen mäßigen Sänger, der seine Feinde mit Gestank verjagt. Zum Artikel