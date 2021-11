Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Miriam Dahlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bund und Länder vereinbaren deutschlandweite Schwellenwerte für Corona-Maßnahmen. Künftig soll die Hospitalisierungs-Inzidenz als Maßzahl entscheidend dafür sein, wie streng die Vorschriften werden. Über eine grundsätzliche flächendeckende Einführung der 2-G-Regel ab einem bestimmten Wert oder die Beschleunigung der Booster-Kampagne erzielten die Länderchefs recht schnell Einigkeit. Doch um Details wurde lange gestritten. Liveblog zur Ministerpräsidentenkonferenz

Bundestag beschließt neues Corona-Gesetz. Der Bundestag stimmt für die von den Ampel-Parteien geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft kommende Woche aus. Künftig wird die Anordnung von allgemeinen Ausgangsbeschränkungen, umfassenden Schul-, Kita- und Geschäftsschließungen sowie Reisebeschränkungen nicht mehr möglich sein. Der Bundesrat soll der Reform am Freitag zustimmen, die Union droht mit einer Blockade. Zum Artikel

Stiko empfiehlt Booster-Impfung für alle ab 18 Jahren. Die Ständige Impfkommission spricht sich für Corona-Auffrischimpfungen für Erwachsene aus. Ein entsprechender Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, daher seien Änderungen noch möglich. Es handelt sich noch nicht um eine finale Stiko-Empfehlung. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Nüßlein und Sauter bekommen Honorare aus Maskendeals zurück. In der Maskenaffäre erringen die langjährigen CSU-Abgeordneten vor Gericht einen Sieg. Sie dürften straffrei ausgehen und das kassierte Geld behalten können. Das Votum des Oberlandesgerichts wirft jedoch die Frage auf, ob der Bundestag an dem in solchen Fällen wirkungslosen Paragrafen 108e festhalten kann oder ob die Schmiergeldvorschriften für Parlamentarier völlig neu geregelt werden müssen. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern knackt 600er-Marke. Sieben bayerische Landkreise weisen sogar eine Inzidenz von mehr als 1000 auf, in der Landeshauptstadt liegt der Wert bei 694,8. Eine Impfpflicht für Pflegepersonal ist aus Sicht des Leiters der München Klinik unvermeidlich. Zu den aktuellen Corona-Meldungen aus Bayern

Vierte Corona-Welle: Viele Bundesländer nehmen Lockerungen an den Schulen wieder zurück (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

In Deutschland wird falsch gebaut. Einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft zufolge werden viele neue Wohnungen nicht dort errichtet, wo sie gebraucht würden: in den städtischen Ballungsräumen. Ein Bürgermeister aus dem Osten macht deswegen einen radikalen Vorschlag. Er will in Ballungsräumen einen Wohnungsbau-Stopp verhängen. Stattdessen brauche es einen größeren Speckgürtel um die Großstädte herum. Zum Artikel

EXKLUSIV: Umstrittener Arzt darf weiter Kinder behandeln. Jahrelang hat der Psychiater Michael Winterhoff Kinder mit Medikamentencocktails ruhiggestellt. Trotz massiver Kritik an seinen Behandlungsmethoden arbeiten Jugendhilfe-Einrichtungen immer noch mit ihm zusammen. Die verantwortlichen Behörden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz scheinen keinen Grund zur Eile zu sehen. Auf die Frage, ob man ausschließen könne, dass Heimkindern bis heute Neuroleptika verabreicht werden, die Winterhoff verordnet habe, reagierte das NRW-Ministerium nicht. Das Ministerium in Rheinland-Pfalz verneinte. (SZ Plus) Zum Artikel

In Istanbul verhaftetes Paar aus Israel wieder frei. Die beiden waren festgenommen worden, weil sie ein Privathaus Präsident Erdoğans fotografiert haben sollen. Ihnen drohte eine Anklage wegen Spionage. Nach israelischen Medienberichten hatte die Frau ihrer Familie zu Hause in Israel ein Foto des Gebäudes mit den Worten geschickt: "So ein schönes Haus." In der Türkei ist es grundsätzlich verboten, in Sicherheitszonen ohne Genehmigung Fotos zu machen. Zum Artikel

Leistungsschwimmerin drohen bis zu 20 Jahre Haft. Sarah Mardini ist selbst mit einem Schlauchboot vor dem Krieg in Syrien geflüchtet. Weil sie andere Geflüchtete im Mittelmeer vor dem Ertrinken bewahrt haben soll, wird ihr nun auf Lesbos der Prozess gemacht. Für die Hilfsorganisation Emergency Response Center International habe sie an der Küste nach Ertrinkenden Ausschau gehalten und diese aus dem Wasser gezogen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Welche Regeln gerade in welchem Bundesland gelten - 2 G, 2 G plus, 3 G: Bei den Corona-Maßnahmen beschert der Föderalismus derzeit wieder viel Durcheinander. Der SZ-Regelcheck hilft, den Überblick zu behalten. Zum Artikel

An Söder bleibt was hängen - In der Sendung von Sandra Maischberger sitzt CSU-Chef Markus Söder auf der Anklagebank. Wegen Corona. Und wegen seines Umgangs mit einem gewesenen Kanzlerkandidaten. Zum Artikel

"Dummheit hat Hochkonjunktur!" Die bekannte Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner erklärt im Interview, warum man nicht mit allen reden muss, welche Menschen zu blöden Entscheidungen neigen und wieso Dummheit nicht unbedingt eine Frage der Intelligenz ist. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Du musst aber zur Schule gehen! Die Gewinner des lustigsten Tierfoto-Wettbewerbs der Welt stehen fest: eine unbarmherzige Fischotter-Mutter, eine blinde Taube und ein Affe bei einer schmerzhaften Turnübung. Die Sieger-Fotos und weitere kuriose Schnappschüsse. Zum Artikel