Von Miriam Dahlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lage auf Intensivstationen im Süden Deutschlands ist prekär. Plätze werden immer knapper, Ärzte sind stundenlang damit beschäftigt, für ihre Patienten die Versorgung zu sichern. Und der Engpass wird noch größer. (SZ Plus) Zum Artikel

Ampel will 3G in Bus und Bahn. SPD, FDP und Grüne einigen sich auf schärfere Maßnahmen. Künftig sollen Nah- und Fernverkehr nur noch von Menschen genutzt werden dürfen, die geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Im Ringen um eine etwaige Impfpflicht für Pflegeberufe herrscht zwischen SPD, Grünen und FDP offenbar Dissens. Zum Artikel

Bundespräsident ruft zur Impfung auf. Steinmeier appelliert eindringlich an die noch immer Zögernden: "Was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen?" Es seien vor allem Ungeimpfte, die sich derzeit mit dem Virus infizierten. Aktuelle Meldungen zum Coronavirus

Söder spricht von "Woche der Wahrheit" im Kampf gegen Corona. Die Inzidenz im Freistaat liegt bei 527,5 - so hoch wie noch nie. Der Ministerpräsident fordert strengere Maßnahmen, es sei "die vielleicht letzte Chance um gegenzusteuern". Rosenheim kapituliert unterdessen bei der Kontaktnachverfolgung. Aktuelle Meldungen aus Bayern zum Coronavirus

Nachrichten kompakt

Schwesig als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt. Bereits im ersten Wahlgang erhält sie die Mehrheit. Allerdings haben nicht alle Abgeordneten der neuen rot-roten Koalition in Mecklenburg-Vorpommern für sie gestimmt - es gibt drei Enthaltungen. Zum Artikel

SZ-Wirtschaftsgipfel: Von der Leyen enttäuscht über die Klimakonferenz in Glasgow. Die EU-Kommissionspräsidentin kritisiert die Ergebnisse von COP 26 als zu wenig ehrgeizig. Das Resultat sei angesichts der drängenden Herausforderungen "gerade mal ein Zwischenschritt und nicht der große Erfolg", sagt sie beim Wirtschaftsgipfel der SZ in Berlin. Dort tritt am Abend noch der wahrscheinliche künftige Kanzler Olaf Scholz auf. Das Gespräch mit ihm können Sie ab 21 Uhr im Livestream auf SZ.de verfolgen. Zum Artikel

DGB-Chef warnt vor Entgrenzung der Arbeitszeit. Hoffmann befürchtet, dass die Ampel-Parteien die Regeln zur maximalen Arbeitszeit aufweichen könnten. Der Acht-Stunden-Tag dürfe nicht "aufgebrochen" werden. Der Gewerkschafter bezieht sich auf eine Passage im Papier über die Sondierungsergebnisse von SPD, Grünen und FDP. Dort heißt es, man wolle Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützen, "flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen". Zum Artikel

Parteiausschluss von Palmer kommt in Gang. Mehr als sechs Monate hat es gedauert, jetzt haben die Südwest-Grünen dem Tübinger Oberbürgermeister den Antrag auf dessen Parteiausschluss zugestellt. 33 Seiten ist er stark. Die Landesvorsitzenden erklären: Durch seine seit Jahren auftretenden Provokationen habe Palmer vorsätzlich und erheblich gegen die Grundsätze sowie die Ordnung der Grünen verstoßen. Zum Artikel

Gerichtsprozess könnte klären, wer den Bitcoin erfunden hat. Der Schöpfer der Kryptowährung ist ein Rätsel. Ein Prozess in den USA könnte nun die Frage lösen, wer die Person hinter dem Pseudonym des Programmierers "Satoshi Nakamoto" ist. Der 51-jährige Programmierer und Unternehmer Craig Wright behauptet seit Jahren, er stecke hinter dem Pseudonym. Doch nicht alle in der Bitcoin-Gemeinde versprechen sich Aufklärung. Ihnen gilt Wright als prominentester aller Hochstapler. Der Bitcoin erreicht dieser Tage Höchststände von mehr als 58 000 Euro. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Mit voller Wucht. Gerade hat man sich in Berlin noch gestritten, wer die Corona-Notlage aufheben darf. Jetzt will es keiner gewesen sein. Währenddessen ist das Land fast besinnungslos in die vierte Welle gerast. Annäherung an ein historisches Versagen. (SZ Plus) Zum Artikel

MEINUNG: Danke dem Schwätzer. Sexuelle Übergriffe als lebensfrohe Sünde? Der Modedesigner Wolfgang Joop offenbart ein Frauenbild, das in Teilen seiner Branche wohl weiterhin herrscht. Zum Artikel

"Ich genieße, wie ihr leidet, weil ihr kein Geld mit mir macht" (jetzt). Coldmirrors Humor ist rotzig, ihre Videos schlampig animiert. Ein Interview mit der Youtuberin über ihren Werdegang und ihre Arbeit. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wie ich versuchte, mit Kunst viel Geld zu machen (SZ-Magazin). Ein Markt, in dem ein Werk zwischen ein paar Münzen und ein paar Millionen so ziemlich alles wert sein kann, scheint wie gemacht für den großen Gewinn. Auch für unseren Autor? (SZ Plus) Zum Artikel