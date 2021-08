Nachrichten am 31. August 2021

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Christina Rebhahn-Roither

Nachrichten kompakt

Merkel geht auf Distanz zu Scholz. Lange war die Kanzlerin im Wahlkampf sehr zurückhaltend, nun distanziert sie sich deutlich vom SPD-Kandidaten: "Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, an der die Linke beteiligt ist". Ob dies von Scholz genauso gesehen werde, sei offen. Zwischen ihnen bestehe "ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands". Merkel nimmt mit ihrer Einlassung Vorwürfe aus der Union auf, Scholz betreibe eine Art "Erbschleicherei", indem er die Kanzlerin im Stil kopiere. Zum Artikel

EXKLUSIV Grüne: Scheuer sollte im Bahn-Streit vermitteln. Ein neuer Arbeitskampf steht bevor. Erst nach fünf Tagen, in der Nacht zum 7. September, werden die Züge wieder normal fahren. Die Grünen fordern nun, dass sich der Verkehrsminister in den festgefahrenen Streit einschaltet. Als Vertreter des Eigentümers der Bahn müsse sich Scheuer "aktiv um eine Vermittlung auf dem Weg zur Schlichtung bemühen, statt nur mit den Händen in der Tasche danebenzustehen und zuzuschauen", sagt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Zum Artikel

Deutschland sucht Kontakt zu den Taliban. Diplomatisch anerkennen will die Bundesregierung die radikalen Islamisten jedoch nicht. Mit Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Italien und den Niederlanden berät das Auswärtige Amt deshalb darüber, wie eine Präsenz Europas in Kabul aufgebaut werden könnte, ohne dass dies einer Anerkennung gleichkommt. Zum Artikel

Weniger Arbeitslose trotz Sommerpause. Die vierte Corona-Welle kann dem Arbeitsmarkt bisher nichts anhaben. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August zurückgegangen. Normalerweise steigt die Arbeitslosigkeit in diesem Monat, weil Unternehmen vor den Sommerferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. Doch das wird in diesem Sommer von Nachholeffekten überlagert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

EU erreicht wichtiges Ziel bei Impfkampagne. Nach Angaben der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sind mittlerweile 70 Prozent der erwachsenen EU-Bürgerinnen und -Bürger vollständig geimpft. Regional gebe es aber starke Unterschiede. Zum Artikel

Welche Corona-Regeln künftig in Bayern gelten. Die Regierung von Ministerpräsident Söder hat eine neue Corona-Verordnung beschlossen. Die 3-G-Regel wird fast überall angewendet, die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen entfallen. Ein Überblick über alle Lockerungen und Einschränkungen. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Stolz und Urteil. Leni Klum hat ein Groupie, "Tiger King" Joe Exotic unterliegt vor Gericht, und Armin Rohde fordert das Schicksal heraus. Zu den Leute-Meldungen

Die Wette der Dänen. Dänemark tritt am 10. September offiziell ins postpandemische Zeitalter ein und setzt ganz aufs Impfen. Die offene Frage aber ist, ob das Virus mitspielt. Zum Artikel (Meinung)

Letzter Transfertag: Geht Boateng nach Lyon? Um 18 Uhr endet die Transferperiode (an diesem Dienstag): Der BVB holt Marin Pongracic aus Wolfsburg, Real Madrid verpflichtet offenbar einen jungen Franzosen - das ist aber nicht Kylian Mbappé. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Wir wollen die Welt sauberer machen". Seit Jahren kämpfen Spaniens Zimmermädchen gegen Ausbeutung. Nun gründen sie ihr eigenes Buchungsportal. Über ein Erfolgsmodell, das selbst die Gründerinnen überrascht. Zum Artikel