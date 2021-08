Nachrichten am 6. August

SZ am Abend

Anwohner versuchen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, ihre Häuser vom Schlamm zu befreien. Wurden sie zu spät gewarnt?

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Nachrichten kompakt

Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen Landrat von Ahrweiler. Grund sei der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der Körperverletzung durch Unterlassen am Abend des Hochwassers vom 14. Juli. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass Warnungen zu spät ausgegeben und Anwohner nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Unterlagen des Krisenstabes sowie die persönlichen Kommunikationsmittel von Landrat Pföhler (CDU) und eines weiteren Beschuldigten seien sichergestellt worden und würden ausgewertet. Und auch im Fall des Erdrutsches in Blessem ermittelt die Staatsanwaltschaft. Zum Artikel

In Griechenland und der Türkei fliehen Tausende Menschen vor den Flammen. Die vergangenen Tage der Hitze und Trockenheit hätten das Land in ein Pulverfass verwandelt, sagt der griechische Premier Mitsotakis. Auch in der Türkei spitzt sich die Lage weiter zu. Starke Westwinde fachen die Feuer an. Zum Artikel

Taliban nehmen erste Provinzhauptstadt in Afghanistan ein. Sie erobern die Stadt Sarandsch in Nimros im Süden des Landes. Ein Polizeisprecher macht die ausbleibende Verstärkungen durch die Zentralregierung für die Niederlage verantwortlich. In Kabul töten die radikalen Islamisten den Chefsprecher der Regierung. Zum Artikel

Corona: Teile Frankreichs werden von Sonntag an Hochrisikogebiet. Korsika, Okzitanien und Provence-Alpes-Côte d'Azur sind allesamt Gebiete, die bei Touristen beliebt sind. Für alle, die aus diesen Gebieten zurückkehren und keine vollständige Impfung oder Genesung nachweisen können, ist künftig eine Quarantäne obligatorisch. Zum Artikel

"Grüner Pass" wird in Italien zur Pflicht. Besuche in Restaurants, Museen und Thermen sind nur noch mit einem Nachweis über eine Impfung, einen Negativtest oder eine Genesung möglich. Die neuen Regeln gelten auch für Kultur- oder Sportveranstaltungen im Freien oder für Fitnessstudios für alle Menschen ab zwölf Jahren. Von September an müssen auch Lehrer, Studenten und Uni-Dozenten entsprechende Nachweise bringen. Zum Artikel

RTL übernimmt deutsche Magazinsparte von Gruner + Jahr. Der Kaufpreis liegt bei überraschend niedrigen 230 Millionen Euro. Damit wechseln bekannte Marken wie Stern, Brigitte, Geo, Capital, Schöner Wohnen, Eltern oder Art zu dem Kölner Sender. Die Kulturen beider Häuser sind sehr unterschiedlich, eine Zusammenführung dürfte nicht leicht werden. RTL stand bisher für seichte Unterhaltung, G+J für gehobene Zeitschriften. Eine Reihe von G+J-Geschäften verbleiben künftig bei Bertelsmann, wie etwa die 25-Prozent-Beteiligung am Spiegel und die DDV Mediengruppe, die die Sächsische Zeitung in Dresden verlegt. Zum Artikel

Apple will Kinderpornografie auf seinen Geräten entdecken. Der Konzern will von Herbst an zunächst Fotos von US-Nutzern auswerten lassen, die den hauseigenen Online-Speicherdienst iCloud verwenden. Die Bilder sollen mit einer Liste von bekanntem kinderpornografischen Material abgeglichen werden. Neu auf den Geräten erstellte Inhalte werden nicht entdeckt. Ein komplexes Verfahren soll den Datenschutz sicherstellen. Zum Artikel

Olympische Spiele:

China zu stark: Tischtennis-Männer holen Silber. Im Finale gegen den Titelverteidiger unterliegt die deutsche Mannschaft bereits frühzeitig mit 0:3. Boll, Franziska und Ovtcharov gewinnen nur drei von zwölf Sätzen und verpassen die Überraschung. Zum Artikel

Speerwerferin Hussong scheidet enttäuscht aus. Die 27-Jährige bleibt unter 60 Metern, das reicht nicht fürs Finale. Die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen kommt auf Rang fünf, die der Männer auf den sechsten Platz. Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas gewinnt das 400-Meter-Rennen, Joshua Cheptegei aus Uganda ist Olympiasieger über 5000 Meter. Zu den Leichtathletik-Meldungen

Draußen vor der Tür. Die Menschen in Tokio waren zwar Gastgeber, mussten aber bei ihren eigenen Spielen Zaungäste bleiben. Über ein großes Fest, das ohne Publikum durchgepeitscht wurde - und über den Altruismus der Japaner. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

Golfstrom könnte vor dem Umkippen stehen. Die Meeresströmungen im Atlantik schwächen sich ab und könnten laut einer Studie bald einen Kipppunkt erreichen. Die Folgen für das Klima wären weitreichend. Zum Artikel

Wie Armin Laschet sich selbst im Weg steht. Deplatzierte Lacher, genervte Talkshow-Auftritte, Schludrigkeiten in Interviews: Um den Wahlkampf des Kanzlerkandidaten der Union steht es nicht gut. Das hat auch damit zu tun, dass Laschet es sich mit niemandem verscherzen will. Zum Artikel

Letzte Hoffnung Erststimme. Im Saarland dürfen die Grünen nicht mit einer eigenen Landesliste zur Bundestagswahl antreten. Es ist das Ergebnis eines beispiellosen Machtkampfes in der Partei. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Warum Eichhörnchen nicht abstürzen. Die Nager checken in Sekundenbruchteilen die Beschaffenheit ihres Startpunkts und die Entfernung zum Ziel ab, zeigen Hochgeschwindigkeits-Aufnahmen. Sogar Korrekturen während des Fluges sind möglich. Zum Artikel