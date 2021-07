Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Joshua Beer

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV: Baerbock zu Buch-Vorwürfen: "Nehme die Kritik ernst". Die Kanzlerkandidatin der Grünen will mit ihrer Partei nicht in alte Freund-Feind-Reflexe zurückfallen: "Auch ich bin da kurz in alte Schützengräben gerutscht." Sie und Robert Habeck stünden für eine Kommunikation, die Gräben überwinde - auch wenn diese der Wahlkampf auf die Probe stelle. In ihrem Buch habe sie bewusst auf öffentlich zugängliche Quellen zurückgegriffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ostbeauftragter geht AfD-Wähler scharf an. Wer sich für diese Partei entscheide, mit dem sei "etwas nicht in Ordnung", sagt Marco Wanderwitz. Wirtschaftlich zieht der CDU-Politiker im Bericht zur deutschen Einheit eine positive Bilanz bei der Angleichung von Ost und West. Zum Artikel

EXKLUSIV: EU will hohe Barzahlungen verbieten. Die Kommission verschärft den Kampf gegen Geldwäsche. Sie plant Limits für Bargeld, eine neue Kontrollbehörde und weniger Spielraum für die Mitgliedstaaten. Das geht aus internen Dokumenten hervor. Zum Artikel

Schweden: Stefan Löfven wiedergewählt. Der neue Ministerpräsident ist eine Woche nach seinem Rücktritt auch der alte. Der Sozialdemokrat kehrt angeschlagen an die Macht zurück - und kündigt bereits den nächsten Rücktritt an. Zum Artikel

Frankreich: Bewährungsstrafen für Hass und Hetze. Nach einem islamfeindlichen Post ist eine französische Schülerin mit Hassnachrichten und Morddrohungen überrollt worden. Ganz Frankreich diskutierte über die "Mila-Affäre". Elf der Hetzer sind nun verurteilt worden. Zum Artikel

Präsident von Haiti erschossen. Unbekannte haben Jovenel Moïse auf seinem Privatsitz getötet, wie der Interims-Premierminister Claude Joseph bekanntgibt. Die Tat ereignet sich inmitten einer humanitären Krise, die eine Welle politischer Gewalt ausgelöst hat. Zum Artikel

Auf dem Weg in den Polexit. Polen will Urteile des Europäischen Gerichtshofs offiziell nicht mehr als bindend akzeptieren. Das bedeutet einen Ausstieg aus dem Rechtsgefüge der EU. Das soll laut Ursula von der Leyen Konsequenzen haben - aber frühestens im Herbst. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-Europameisterschaft: Die größte Lücke von Dänemark. Seit Christian Eriksen fehlt, spielt für Dänemark der 21-jährige Mikkel Damsgaard - und zeigt sein großes Talent. Zum Artikel

Spaniens EM-Aus: Die Mannschaft von Luis Enrique zeigt Grandezza

Weitere wichtige Themen des Tages

Das Wichtigste zum Coronavirus

Schüler fordern Impfangebote in den Sommerferien. Jeder ab zwölf Jahren müsse sich immunisieren lassen können, sagt der Chef der Bundesschülerkonferenz, das sei ein "Schlüsselfaktor für sicheren Unterricht". Die Ständige Impfkommission hat die Impfung für Jugendliche ab zwölf Jahren für Risikogruppen empfohlen, aber nicht generell für alle in dieser Altersgruppe. Zu den aktuellen Meldungen aus Deutschland

Meldungen aus Bayern: Arzt bekommt Morddrohungen wegen Impfangebot für Kinder

WHO verzeichnet mehr Infektionen, aber weniger Todesfälle. Die Weltgesundheitsorganisation registriert so wenige gemeldete Tode im Zusammenhang mit dem Virus wie seit Anfang Oktober 2020 nicht mehr. Vergangene Woche sei die Zahl der Todesfälle auf 54 000 gesunken. Gleichzeitig beobachtet die Behörde einen leichten Anstieg der Infektionen auf gut 2,6 Millionen in der besagten Woche. Corona-Meldungen aus aller Welt

Das hat heute viele interessiert

Warum auch Geimpfte an Corona sterben. Nach den Zahlen aus England, wo jeder zweite Corona-Tote bereits doppelt geimpft war, fragen sich viele, ob die Impfung womöglich ihre Schutzwirkung verloren hat? Doch das wäre ein Fehlschluss. Zum Video

Sommerurlaub trotz Delta-Variante? In Spanien und Portugal atmete die Tourismusbranche erst auf, doch jetzt steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an. Welche Beschränkungen die Regierungen planen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ick hol di da rut! An diesem Mittwoch darf der im März im Suezkanal in Seenot geratene Frachter "Ever Given" endlich wieder weiterfahren. Seine Havarie hat Geschichte geschrieben - auch im Netz. Eine Auswahl der besten Memes. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Kein Patent auf Ratsch-Zisch-Prickel. Darf sich eine Firma den Sound schützen lassen, der beim Öffnen einer Getränkedose entsteht? Das Gericht der Europäischen Union hat nun entschieden. Zum Artikel