EXKLUSIV: Seehofer hält Kritik an Baerbock "einfach für übertrieben". Der CSU-Politiker mahnt zu mehr Gelassenheit im Wahlkampf. Das gelte auch für überzogene Attacken auf die grüne Spitzenkandidatin. Außerdem hat die CDU ihre Wahlkampagne vorgestellt. Generalsekretär Ziemiak präsentierte die Werbung seiner Partei zur Bundestagswahl. Der zentrale Slogan ist: "Deutschland gemeinsam machen". Aktuelle Nachrichten zur Bundestagswahl

Missbrauchskomplex Münster: "Das übersteigt alles, was dieser Kammer bislang vorgelegt wurde". Adrian V. und drei Mittäter werden vom Landgericht Münster zu Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Sie hatten zwei Jungen in einer Gartenlaube tagelang vergewaltigt. Auch die Mutter des Hauptangeklagten muss ins Gefängnis. Zum Artikel

Iran: Brutaler Verfolger von Dissidenten wird Justizchef. Der iranische Machthaber Chamenei macht Gholamhossein Mohseni-Ejei zum Chef der Justiz. Wie dem designierten Präsidenten Raisi werden den Hardliner schwere Menschenrechtsverletzungen angelastet. Zum Artikel

Belarus: Lukaschenko-Gegner Babariko muss 14 Jahre ins Straflager. Bis zu seiner Festnahme galt der Oppositionelle als aussichtsreichster Kontrahent von Machthaber Lukaschenko. Der droht der EU nun damit, massenhaft Flüchtlinge durchzulassen, aber keine Waren mehr in Richtung China und Russland. Zum Artikel

"Er will alle zum Schweigen bringen". In Slowenien versucht der populistische Premier Janez Janša, Kritiker einzuschüchtern. Beteiligt an dieser Kampagne ist der Fernsehsender Nova 24 TV, der von Geschäftsleuten finanziert wird, die der Orbán-Regierung in Ungarn nahestehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Italien in der Fußball-EM: Plötzlich Favorit im Halbfinale. Die Trainer Roberto Mancini und sein Delegationsleiter Gianluca Vialli kennen sich seit 40 Jahren. Nach Viallis Krebstherapie holte ihn Mancini ins Team - die Erfolgsgeschichte Italiens bei der EM ist auch die Geschichte dieser besonderen Freundschaft. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV: Bettenwunder auf der Intensivstation. Im vergangenen Jahr gab es viel Geld von den Krankenkassen für neue Intensivbetten. Manch ein Haus hat sich groß ausgerüstet. Doch viele Betten stehen nach Recherchen von NDR, WDR und SZ nun im Keller. Zum Artikel

Bald wieder bis zu 25 000 Zuschauer im Stadion. Die Länder einigen sich auf neue Regeln für Sport-Großveranstaltungen: Bis zur Hälfte der möglichen Besucher soll eingelassen werden. Nur Bayern ist zurückhaltender. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Wie gut schützen die Impfungen gegen die Delta-Variante? Nachrichten über verminderte Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe beunruhigen. Doch vor schwerster Erkrankung schützen die Präparate - zwar nicht perfekt, aber sehr zuverlässig. Zum Artikel

Boris Johnson setzt auf Risiko. Der Premierminister verkündet das Ende aller Corona-Regeln in England zum 19. Juli. Dabei steigen die Fallzahlen rapide und das Land streitet, ob das nun mutig oder verantwortungslos ist. Wissenschaftler warnen vor der Gefahr auch durch die Entstehung neuer Mutanten. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

DFB: Auf der Suche nach aufsehenerregenden Fußballern. Wer von Bundestrainer Flick die Einberufung neuer Talente erwartet, wird enttäuscht sein. Auch die Nominierung des Olympiakaders an diesem Montag zeigt, dass sich nur wenige Namen aufdrängen. Zum Artikel

Schöner Mensch, guter Mensch. Wer attraktiv ist, gilt als besonders intelligent, vertrauenswürdig, freundlich und wird oft bevorzugt. Woran das liegt - und warum das zum Problem werden kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Ab zehn Uhr morgens warten die Freier. Besucherschlangen und unzählige Terminanfragen per Telefon: Nach acht Monaten haben Münchens Prostitutionsstätten wieder geöffnet. Doch viele Frauen haben sich in der Corona-Krise einen anderen Beruf gesucht. Zum Artikel

Zu guter Letzt

jetzt: "Wenn du on the road lebst, brauchst du Geld auf der Bank". Bob Wells hat im oscarprämierten "Nomadland" mitgespielt - und ist auch in echt Nomade. Im Interview spricht er über Lebensweisheiten und sagt: Unsere Gesellschaft ist grundlegend beschädigt. Zum Artikel