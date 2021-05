Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Fiedler

Nachrichten kompakt

Papst schickt Kontrolleure ins Erzbistum Köln. Franziskus ordnet eine Apostolische Visitation an. Zwei Bischöfe aus den Niederlanden und Schweden sollen untersuchen, ob Kardinal Woelki und andere Fehler beim Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gemacht haben. Zum Text

Koalition einigt sich auf Frauenquote für Unternehmensvorstände. Das teilt Justizministerin Lambrecht mit. Ein entsprechendes Gesetz könne nun im Bundestag verabschiedet werden. Derzeit gebe es in den Vorständen immer noch häufig "reine Männerklubs, die gern unter sich bleiben", so Lambrecht. Zum Text

289 gesperrte Seiten über Marsalek und Wirecard. Eigentlich sollte Sonderermittler Wieland aufklären, was die Geheimdienste über den früheren Wirecard-Manager Marsalek wussten. Doch eine entscheidende Akte ist fast komplett geschwärzt - und Wieland verärgert. Zum Text (SZ Plus)

Steinmeier will für zweite Amtszeit kandidieren. "Ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung", erklärt der Bundespräsident. Er wolle helfen, die Wunden zu heilen, die die Corona-Pandemie hinterlasse. Steinmeier war 2017 von der Bundesversammlung mit großer Mehrheit ins Amt gewählt worden. Zum Text

EXKLUSIV Unionspolitiker plädiert für stärkere Nato-Präsenz in Osteuropa. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion will mehr Eurofighter ins Baltikum verlegen und auch die Bataillone am Boden sollen aufgerüstet werden. Das Ziel: Russland müsse "klar sein, dass die Nato bereitsteht, das gegenseitige Beistandsversprechen auch einzulösen". Zum Text

Deuschland erntet Kritik von namibischer Opposition. Nachdem die Bundesrepublik die Verbrechen an Herero und Nama im heutigen Namibia als Völkermord anerkannt hat, kommen aus dem Land auch ablehnende Stimmen. Eine Vertreterin der größten Oppositionspartei des südafrikanischen Landes spricht von einer "Beleidigung" Namibias. Zum Text

Das Wichtigste zum Coronavirus

EMA empfiehlt Zulassung von Biontech-Impfstoff für Zwölf- bis 15-Jährige. Das teilt die Europäische Arnzeimittelbehörde in Amsterdam mit. Bislang war das Vakzin nur für Jugendliche ab 16 Jahren freigegeben. Mit der Entscheidung der EMA können sich bald auch deutsche Kinder und Jugendliche impfen lassen. Trotz der Zulassung der EMA behält sich die deutsche Ständige Impfkommission eigene Klärungen vor. Zum Text

Bundesweite Inzidenz sinkt weiter. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7380 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 8769 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit bundesweit 39,8 an, in der Vorwoche lag sie bei 67. Zum Text

Wie man in den USA Impfunwillige lockt. Das große Impfen am Bahnhof, während die Leute auf den Zug warten: Klingt nach einem Witz, aber so versuchen sie in New York, die Impfverweigerer doch noch zu überzeugen. Das Ticket gibt's gratis dazu. Zum Text (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

Mafia bavarese. Die kriminelle Organisation versucht die Pandemie für sich zu nutzen und setzt etwa Gastronomen massiv unter Druck. Sandro Mattioli kennt die Ziele und Methoden der 'Ndrangheta in Bayern und ist von der Politik enttäuscht. Zum Text

Warum weint denn niemand? Das Ende der Show "Germany's next Topmodel" fällt wegen eines Corona-Falles schlichter aus als in den Jahren zuvor. "Tokio Hotel" bekommen mehr Screentime als alle anderen. Und die Siegerin steht seltsam still im Konfettiregen. Zum Text

Mit 31 verlor Nora McInerny ihren Vater und ihren Ehemann. Außerdem hatte sie eine Fehlgeburt. In ihrem Podcast spricht sie über den Umgang mit dem Tod. Zum Text (Jetzt)

Zu guter Letzt

Der Wehrmachtspanzer aus der Tiefgarage. Darf ein Privatmann Kriegsgerät in seiner Villa horten? Ein 84-jähriger Rentner steht deshalb in Kiel vor Gericht. Zum Text