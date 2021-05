Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Jana Anzlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV So sehen Spahns Pläne für den Weg aus dem Lockdown aus. Der Bundesgesundheitsminister skizziert in einem Schreiben an die Länder erstmals konkrete Öffnungsschritte - und hofft damit zu verhindern, dass sich die Ministerpräsidenten einen "Wettlauf der Lockerungen" liefern. In Spahns Vorschlägen geht es etwa um private Treffen und öffentliche Veranstaltungen: Beides soll unter freiem Himmel möglich sein. Zum Artikel (SZ Plus)

1,35 Millionen Menschen an einem Tag geimpft. In Deutschland haben am Mittwoch so viele Menschen das Vakzin verabreicht bekommen wie noch nie. Unter den Geimpften ist mittlerweile auch Bundesgesundheitsminister Spahn. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Israel greift Hamas-Tunnelnetz im Gazastreifen an. "Viele Kilometer" des Netzes seien beschädigt worden, teilt das Militär mit. Die Bundesregierung will antisemitische Demonstrationen in Deutschland nicht dulden. Unbekannte versuchen, eine Israel-Flagge an einem Thüringer Rathaus zu verbrennen. Alle aktuellen Entwicklungen im Nahostkonflikt. Zum Artikel

Lindner stimmt die FDP auf einen selbstbewussten Wahlkampf ein. Der Delegierten beim FDP-Parteitag bestätigen den Parteichef im Amt. Zugleich wird er zum Spitzenkandidaten der Liberalen für die Bundestagswahl ernannt. In seiner Rede macht Lindner klar, dass er in die Regierung strebt. Aber höhere Steuern werde es mit ihm nicht geben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Was passiert am Samstag mit Whatsapp? Bis zum 15. Mai sollte man neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Was sich ändert, wie Whatsapp Druck machen will und welche Messenger garantiert Facebook-frei sind. Zum Artikel

"Es fehlt an Respekt gegenüber demokratischen und rechtlichen Institutionen". Reinhold Mitterlehner wurde vor vier Jahren von Sebastian Kurz als ÖVP-Vorsitzender verdrängt. Im Interview spricht er über dessen Politikstil und den Umgang der Regierung mit der aktuellen Kritik. Zum Artikel (SZ Plus)

Rührend naive Dortmunder Freude. Der Pokalsieg des BVB ist ein Triumph für Trainer Edin Terzic: Er hat eine "halbtote" Mannschaft wiederbelebt - und macht es seinem Nachfolger nun richtig schwer. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Wie man mit einem einzelnen Tweet einen Hype tötet". Ende Mai soll die "Friends"-Reunion ausgestrahlt werden, einen Trailer gibt es auch. Mit dabei sind Stars wie Lady Gaga und BTS. Die Fans sind trotzdem nicht begeistert. Zum Artikel