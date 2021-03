Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Jana Anzlinger

Nachrichten kompakt

Bundestrainer Löw hört nach der EM im Sommer auf. Seit 15 Jahren ist Joachim Löw der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nun kündigt er für diesen Sommer seinen Rücktritt an - zu einem Zeitpunkt, der alle überrascht. Bleibt die Frage: Wer folgt ihm nach? Zum Artikel

Staatsanwaltschaft leitet Überprüfungsverfahren gegen Löbel ein. Derzeit werde geprüft, ob gegen den Ex-CDU-Bundestagsabgeordneten ein hinreichender Anfangsverdacht für ein Ermittlungsverfahren gegeben ist. Löbels Firma soll Provisionen von rund 250 000 Euro kassiert haben, weil sie Kaufverträge über Corona-Schutzmasken vermittelt hat. Zum Artikel

EXKLUSIV Gutachten mahnen zur Vorsicht bei neuen Atomkraft-Technologien. Zehn Jahre nach der Katastrophe von Fukushima wachsen die Hoffnungen auf die Kernkraft: Können neue Konzepte sie von Risiken und Altlasten befreien? Zwei Gutachten für eine Bundesbehörde stellen das infrage. Demnach haben die Technologien, seien es neue Reaktorkonzepte oder Verfahren für die Verminderung der Abfälle, einige Haken. Sie bergen enorme Risiken mit Blick auf die Verbreitung waffenfähiger Stoffe und werden wohl nie so preisgünstig, wie ihre Fürsprecher behaupten. Zum Artikel

Maas ruft USA zum "gemeinsamen Kampf für Demokratie" auf. Europa und Amerika müssten sich gegen Bedrohungen durch Russland oder China wappnen, so der Außenminister. Ein Bericht wirft Moskau systematische Kampagnen gegen Deutschland vor. Zum Artikel

Außerdem wichtig

Das Wichtigste zum Coronavirus

Studie: Mehr Corona-Infektionen bei stärkerem Pollenflug. Wenn Pollen fliegen, reagiere der Körper geschwächt auf Atemwegs-Viren, so die Forscher. Am Mittwoch wollen die Gesundheitsminister entscheiden, wann Hausärzte mit dem Impfen beginnen dürfen und wie die Vakzine aufgeteilt werden. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Warum eine Impfung für Genesene sinnvoll ist. Auch wer bereits eine Covid-Erkrankung durchgemacht hat, sollte sich ein Vakzin spritzen lassen. Das Impfen läuft bei Genesenen trotzdem anders ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

Gentrifizierung auf dem Campingplatz. Neue Besitzer, umstrittene Modernisierungsmaßnahmen, steigende Preise: Was klingt wie eine Mietgeschichte aus der Großstadt, spielt sich auf einem Campingplatz am Starnberger See ab - und vor Gericht. Was ist da los? Zum Artikel (SZ Plus)

"Schwarze Frauen glauben Meghan". Herzogin Meghan und Prince Harry haben öffentlich über Rassismus im britischen Königshauses gesprochen - auf Twitter diskutieren viele Menschen drüber. Zum Artikel bei jetzt

Stop and Go in Österreich. Wegen steigender Infektionszahlen wird mittlerweile innerhalb Österreichs die Ausreise aus mehreren Bezirken kontrolliert. Besonders dort, wo es Tausende Pendler gibt, ist das für die Kommunen kaum zu stemmen. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Im deutschen Fernsehen werden zu wenig realistische Geschichten über nicht-weiße Menschen erzählt. Die Kommissarin ist weiß, der Drogendealer schwarz: In vielen deutschen TV-Formaten kommen People of Color entweder gar nicht vor oder in stereotypen Besetzungen, die Vorurteile verfestigen können. "Film und Fernsehen sollten nicht nur aus moralischen Gründen auf Diversität achten - auch wirtschaftlich ergibt das Sinn", schreibt jetzt-Kolumnistin Nhi Le. Sie ist der Meinung, dass vor allem Streaming-Dienste vormachen, wie gutes diverses Fernsehen aussehen kann. Zum Artikel