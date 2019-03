16. März 2019, 10:03 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Neuseelands Regierungschefin will nach dem Anschlag die Waffengesetze verschärfen Das kündigt Jacinda Ardern einen Tag nach der Attacke auf zwei Moscheen in Christchurch an, bei der 49 Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. Der mutmaßliche Haupttäter besaß seine Schusswaffen ganz legal. Er ist nun offiziell des Mordes angeklagt. Zur Nachricht . Felix Haselsteiner berichtet aus Christchurch , wie die Menschen dort auf die Terrorattacke reagieren.

Trump hält Notstand per Veto aufrecht. Der US-Präsident kippt die Resolution des Kongresses gegen den von ihm verhängten Notstand an der Grenze zu Mexiko. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen sich das nicht bieten lassen. Allerdings ist es wenig wahrscheinlich, dass sie die dafür notwendigen Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses zusammenbekommen. Aussichtsreicher sind Versuche, den Notstand mit juristischen Mitteln zu beenden. Mehr dazu

Polizeiskandal in München - Suspendierungen bei Spezialeinheit Die Polizei in München ermittelt wegen eines möglichen Sexualdelikts. Dabei stößt sie auf einen Chat von mehr als 40 Beamten des sogenannten Unterstützungskommandos (USK), in dem antisemitische Videos geteilt wurden. Susi Wimmer mit den Details

Ein Jahr Söder - was Bayerns Ministerpräsident in dieser Zeit geschafft hat Seit einem Jahr steht Markus Söder nun an der Spitze der bayerischen Landesregierung. Die Berge sind nicht eingestürzt, verändert hat sich Bayern aber doch. Wo, zeigt dieser Überblick.

Was wichtig wird

Junge Union wählt neuen Vorsitzenden. Paul Ziemiak war Ende 2018 zum CDU-Generalsekretär gewählt worden, nun braucht die Nachwuchsorganisation der Union einen neuen Bundesvorsitzenden. Der Thüringer JU-Chef Stefan Gruhner und der Niedersachse Tilman Kuban treten auf dem Deutschlandtag in einer Kampfkandidatur gegeneinander an. Robert Roßmann stellt sie vor.

Präsidentschaftswahl in der Slowakei. Im ersten Wahlgang sind 4,5 Millionen Bürger aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Der amtierende Präsident Kiska kandidiert nicht mehr. Sollte kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, gibt es zwischen den beiden stimmstärksten eine Stichwahl. Der slowakische Präsident hat - ähnlich wie der Bundespräsident - vorwiegend repräsentative Aufgaben.

Formel 1 startet in die neue Saison. Traditionell geht es im Rennkalender Down Under in Melbourne los. Wer fordert Weltmeister Lewis Hamilton heraus? Das erste Rennen der Saison 2019 startet am Sonntag um 6 Uhr deutscher Zeit. Zum Vorbericht von Philipp Schneider

