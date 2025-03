Was heute wichtig ist

Mehr als 1000 Erdbebentote allein in Myanmar. Mehr als 2000 Menschen seien außerdem verletzt worden, teilt die Militärregierung des Landes mit. Im benachbarten Thailand starben mindestens acht Menschen, Dutzende werden vermisst. Das Beben ereignete sich am Freitagmorgen in circa 20 Kilometer Tiefe nahe der Stadt Mandalay in Myanmar. Zum Artikel