Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an. Nachdem er selbst auf Twitter hatte darüber abstimmen lassen, ob er zurücktreten sollte, ist für Musk in sechs Wochen Schluss. Den Namen der Nachfolgerin verrät er nicht, über das Pronomen kündigt er allerdings an, dass es eine Frau sein wird. Medienberichten zufolge könnte die Wahl auf Linda Yaccarino gefallen sein, die derzeit beim Medienkonzern NBC Universal das weltweite Anzeigengeschäft verantwortet. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Regierung plant Gesetz gegen Überwachung durch künstliche Intelligenz im Job. Für den Einsatz von KI am Arbeitsplatz soll es in Deutschland künftig deutlich strengere Regeln geben. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wollen Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil mit einem neuen Gesetz eine lückenlose Überwachung von Mitarbeitern verhindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Bankenaufsicht laut Europäischem Rechnungshof zu lax. Die EZB-Bankenaufsicht soll die geltenden Regeln bei den 110 überwachten Großbanken in der Währungsunion "rigoroser" durchsetzen, heißt es im aktuellen Bericht des Rechnungshofs. Viel zu oft belasse man es im Clinch mit den Banken bei "Empfehlungen", anstatt nach Verfehlungen verbindlichere "Forderungen" an die Institute zu stellen. Zum Artikel

Neues Dokument bringt Woelki noch mehr in Bedrängnis. Gegen den Kölner Kardinal wird bereits wegen Verdachts auf Meineid ermittelt. Nun ist ein Sitzungsprotokoll aufgetaucht, das ihn schwer belastet: Mit den Stadt- und Kreisdechanten des Erzbistums sprach Woelki im September 2022 ausführlich über den Fall eines Priesters, dem Missbrauch vorgeworfen wurde. Im März 2023 sagte der Kardinal allerdings unter Eid aus, er habe von diesem Fall bisher keine Kenntnis. Zum Artikel

Kaliningrad soll einen nicht-russischen Namen bekommen. Eine Sprachkommission in Polen will, dass die russische Exklave künftig Królewiec heißt. Das entspricht ihrem ursprünglichen Namen Königsberg - so hieß die im 13. Jahrhundert gegründete Stadt bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist Kaliningrad eingeklemmt zwischen Polen und Lettland. Die Entscheidung "grenze an Wahnsinn" und sei ein "feindlicher Akt", sagt der Kreml. Zum Artikel

Ehemaliger französischer Präsident in Libyen-Affäre angeklagt. Nicolas Sarkozy soll 2006 und 2007 vom Regime des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi Millionen für seinen Wahlkampf erhalten haben. Die Finanzstaatsanwaltschaft wirft ihm Veruntreuung öffentlicher Gelder, Bestechlichkeit, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie illegale Wahlkampffinanzierung vor. Zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten sind zwölf seiner Vertrauten angeklagt. Zum Artikel

Urteil im Prozess gegen den ehemaligen Frankfurter Oberstaatsanwalt. Die Staatsanwaltschaft wirft Alexander B. Steuerhinterziehung, Untreue und Bestechlichkeit in 86 besonders schweren Fällen vor. B. soll Aufträge an eine Firma gegeben haben, die einem Freund gehörte, und dafür an den Gewinnen beteiligt worden sein. An 530 000 Euro soll er so in den Jahren 2007 bis 2020 gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren. Zum Artikel

Explosion in Ratingen: Viele Verletzte und eine Leiche. Es beginnt als Routineeinsatz - doch viele Einsatzkräfte werden verletzt, als "ein Feuerball" auf sie zukommt. Die Polizei nimmt einen Mann fest und stößt in dessen Wohnung auf eine Leiche. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul spricht von einem "irren" Fall. Zum Artikel

Leverkusen verliert in Europa League gegen AS Rom. Beim unglücklichen 0:1 im Halbfinal-Hinspiel in Rom ist Bayer zu Beginn das gefährlichere Team. Doch dann gerät der Plan des Trainer-Strategen Xabi Alonso im Duell mit Mourinho durcheinander. Ein Ausgleich hätte den Leverkusenern freilich gut getan, aber auch so besteht Hoffnung aufs Finale. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Britischer Historiker vergleicht Putin mit Hitler. Antony Beevor sagt, Brutalität habe in der russischen Armee Tradition. In der Ukraine hänge nun alles von ihrer Offensive ab, so der Historiker. Die Zeit laufe gegen Moskau: "Die Entscheidung wird im Kampf um die Krim fallen". Zum Interview (SZ Plus)

Armenien profitiert von Putins Krieg: Das Land ändert sich schnell, radikal und mit Profit. Vor Russlands Krieg in der Ukraine war Armenien arm und viele Menschen verließen es Richtung Westen - bis Zehntausende Russen kamen. Sie bringen Geld mit und die Gier auf ein neues, freies Leben. Zu Besuch in Eriwan, einer Stadt, in der auf einmal wieder was los ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine