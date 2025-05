Stichwahl um die Präsidentschaft in Polen. Der proeuropäische Warschauer Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski und PiS-Kandidat und Ex-Hooligan Karol Nawrocki liefern sich ein knappes Duell. Die Wahl am Sonntag wird auch im Rest Europas mit großer Spannung verfolgt. Zum Artikel

Justizreform: Mexiko wählt neue Richter. Die Neubesetzung aller Richterposten wird in Mexiko nun in direkter Abstimmung von den Bürgern entschieden, an diesem Sonntag wählen sie zum ersten Mal. Das ist weltweit einzigartig – und höchst umstritten. Einige fürchten sogar, die organisierte Kriminalität könnte so Einfluss nehmen. Zum Artikel

Inter Mailand trifft im Finale der Champions League auf Paris Saint-Germain. Mailands Trainer Simone Inzaghi, genannt Inzaghinho, stand sein halbes Leben lang im Schatten seines großen Bruders Filippo. Inzwischen zählt er europaweit zu den besten seines Fachs. Bei Inter hat er die wohl taktisch flexibelste Mannschaft Europas erschaffen. Im Finale von München könnte ihm nun seine Sternstunde bevorstehen. Zum Artikel (SZ Plus)

PSG im Champions-League-Finale: Der Einfluss Katars auf den französischen Fußball (SZ Plus)

Public Viewing in München: Was die Stadt am Champions-League-Wochenende erwartet

DFB-Frauen qualifizieren sich als Gruppenerste in der Nations League. Den Stresstest eindrucksvoll gemeistert: Die deutschen Fußballerinnen beenden alle Diskussionen mit einem 4:0 gegen die Niederlande. Damit lösen sie das Final-Four-Ticket in der Nations League und zeigen sich kurz vor der EM in der Schweiz in Topform. Zum Artikel

Wie Menschen in Süddeutschland die Flutkatastrophe bewältigten. Vor einem Jahr richteten Fluten in Bayern und Baden-Württemberg verheerende Zerstörungen an. Mehrere Menschen starben. Zu Besuch in Orten, die sich für die nächste Katastrophe rüsten. An dem Donau-Nebenfluss Paar entsteht etwa eine neue Hochwassermauer, ein Deich ist geplant. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Erdoğan drängt Ukraine zur Teilnahme an Gespräch mit Russland