Mutmaßlicher Anschlag in München. In der bayerischen Landeshauptstadt werden mindestens 28 Menschen teilweise schwer verletzt, als ein Auto bei einer Gewerkschaftsdemo in eine Menschenmenge fährt. Ein 24 Jahre alter Afghane wird festgenommen. Er kam wohl 2016 nach Deutschland, sein Asylantrag wurde abgelehnt. Ermittler sehen Hinweise auf eine islamistische Gesinnung des Fahrers. Zum Artikel

Selenskij: Akzeptieren keine Vereinbarung von USA und Russland ohne die Ukraine. Zudem sollte Europa mit am Verhandlungstisch sitzen, wenn es um ein Ende des Krieges gehe, sagt der ukrainische Präsident zu den von US-Präsident Trump angekündigten Verhandlungen mit dem Kreml. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius kritisiert frühe Zugeständnisse an Russland, Kanzler Scholz warnt vor einem „Diktatfrieden“. Zum Liveblog

Commerzbank stemmt sich gegen Übernahme. Das deutsche Institut kämpft immer intensiver dagegen, von der italienischen Unicredit geschluckt zu werden. Es baut Tausende Stellen ab – als Zeichen, auch eigenständig zukunftsfähig zu sein – und will die Aktionäre mit einer höheren Ausschüttung beglücken. Auch Privatkunden bekommen die Maßnahmen zu spüren: Das kostenlose Girokonto fällt weg. Zum Artikel (SZ Plus)

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt über „Pushbacks“. In den Jahren 2021 bis 2023 haben Polen, Litauen und Lettland Flüchtlinge nach Belarus zurückgeschoben. Nun beschäftigen sich die Richter in Straßburg mit dieser Praxis. Ihre Fragen deuten an, dass sie über Lockerungen des grundsätzlichen Verbots von Zurückschiebungen nachdenken. Ein Urteil dürfte frühestens Ende des Jahres fallen und erhebliche Auswirkungen auf die Migrationspolitik haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Frühere Terroristin Maier-Witt: Ich verstehe die Heroisierung von RAF-Mitgliedern nicht. Die heute 75-jährige RAF-Aussteigerin kritisiert die Bewunderung für die mutmaßlichen RAF-Mitglieder Daniela Klette, Wolfgang Staub und Burkhard Garweg in manchen linken Kreisen. „Die leben jahrelang wie ganz gewöhnliche Kriminelle – und stellen sich in eine Reihe mit allen großen Revolutionären dieser Welt“, sagt sie in einem Gespräch mit Jörg Schleyer, dem Sohn des 1977 von der RAF ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer. Dieser würdigt, dass Maier-Witt „die einzige aus der RAF“ sei, „die sich bisher entschuldigt hat“. Zum Interview (SZ Plus)

Chialo: Scholz-Worte „herabwürdigend und verletzend“. Der Bundeskanzler habe ihn auf einer privaten Feier als „Hofnarr“ und „Feigenblatt“ bezeichnet, sagt der schwarze CDU-Politiker. „Diese Worte haben mich tief getroffen.“ Für einen Rassisten halte er Scholz aber nicht. Zum Liveblog

Lauterbach gründet neue Behörde. In wenigen Tagen wird gewählt, die bisherige Bundesregierung aus SPD und Grünen hat keine Mehrheit mehr. Das hält den Gesundheitsminister aber nicht davon ab, seine Behörden umzubauen und ein Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit ins Leben zu rufen. Darüber staunt nicht nur die Opposition. Zum Artikel

„Die meisten Menschen denken, dass du ein bisschen steif bist“. Olaf Scholz und Friedrich Merz stellen sich in der Sendung „Kannste (noch mal) Kanzler?“ auf Sat 1 ihren strengsten Kritikern: Kindern. Und die kennen kein Pardon. Zum Artikel (SZ Plus)

